害女學生重摔失語判賠2536萬 桃養工處：尊重司法

羅姓護校女學生4年前騎車行經桃園市龍潭楊銅路，因路面有長140公分、高6公分突起物，導致她摔車腦部重創，引發失語症和認知障礙，終生得靠人照顧，興訟請求國賠後，法院判桃園市養護工程處須賠償2536萬餘元，全案確定；對於判決結果，桃園市養工處表示尊重司法，將依法簽辦理賠事宜。

桃園市養護工程處說，養工處對於權責管轄道路都有定期保養和維護，安全性都有一定強度。養工處去年接獲1萬4千餘件路不平投訴，多半在4個小時內就排除狀況或障礙，恢復正常通行，僅少數案件無法在時間內排除，但現場都會擺設警告標示，提醒用路人注意。

針對羅女摔車事件，養工處表示，該案事前未接獲任何單位或民眾反映狀況，對於意外深感遺憾，但意外不該全歸咎於公部門，因此在官司過程有上訴。

高等法院判桃園養工處須賠償羅女2536萬餘元，全案經最高法院駁回確定。對於判決結果，養工處表示尊重司法，將依法簽辦理理賠事宜。