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解凍張榮發基金會債權付中山獎學金 判國民黨敗訴確定

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

黨產會認定國民黨永豐銀帳戶內財產為不當黨產而凍結，國民黨向黨產會申請許可，要以張榮發基金會尚未支付給國民黨的1億元，及中投股權支付中山獎學金1690萬元遭拒，提告救濟。台北高等行政法院去年判國民黨敗訴，案經上訴，最高行政法院今駁回確定。

國民黨為發放中山獎學金，向黨產會申請解凍1690萬元，黨產會認為解凍必須符合公益目的，經審查後，於民國2018年4月間表示，考量中山獎學金僅限黨員申請，且獲獎後必須履行黨員義務，與公益要求不符，不同意申請。

國民黨提出申復，申復理由列舉中山獎學金不僅造福國民黨員，還包括民進黨前黨主席許信良等人士，顯見獎學金的設立是為增進公益，但仍遭黨產會決議駁回。國民黨不服提起行政訴訟，請求法院命黨產會准許申請。

黨產會指出，國民黨指中山獎學金是為增進公共利益，但委員會會議依國民黨檢附資料，認為中山獎學金受獎者應支持國民黨政策與理念，這項獎學金是國民黨為儲備人材之用，難認合於增進公共利益，因此決議駁回。

國民黨委任律師張少騰主張，國民黨對於受獎人有支付獎學金義務，在黨產條例施行前雙方已簽訂留學契約書，受獎人的留學計畫因故取消對生涯有很大影響，所以需要以張榮發基金會債權作為金援。

2021年1月28日，一審指出，國民黨申請動支其對張榮發基金會債權1億元及對中投公司股權，以發放中山獎學金，與黨產條例第9條第1項但書第1款及許可辦法第3條第6款等規定不符，黨產會以原處分予以否准，及駁回復查申請，並無違誤。

國民黨訴請撤銷原處分與復查決定，及黨產會應作成許可其於1690萬元範圍內，處分對張榮發基金會1億元債權或中投公司股權，以支付其應發放中山獎學金共計1690萬元的行政處分，為無理由，應予駁回。案經上訴，最高行今駁回確定。

黨產會認定國民黨永豐銀帳戶內財產為不當黨產而凍結，國民黨向黨產會申請許可，要以張榮發基金會尚未支付給國民黨的1億元，及中投股權支付中山獎學金1690萬元遭拒，提告救濟。一審去年判國民黨敗訴，案經上訴，最高行政法院今駁回確定。本報資料照片
黨產會認定國民黨永豐銀帳戶內財產為不當黨產而凍結，國民黨向黨產會申請許可，要以張榮發基金會尚未支付給國民黨的1億元，及中投股權支付中山獎學金1690萬元遭拒，提告救濟。一審去年判國民黨敗訴，案經上訴，最高行政法院今駁回確定。本報資料照片

黨產會 國民黨

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