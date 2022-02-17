噴槍害死女童父提再審 法官問新證據？他辯我不是生父

高雄鄧姓女童遭空氣噴槍奪命案，女童父親鄺姓男子被依故意對兒童傷害致死罪重判10年定讞，但鄺男不服，入監前聲請再審，今高雄高分院開庭，法官追問鄺男所提新事證，鄺男主張女童不是他親生，且原審所提的台大醫院鑑定報告有疑問，女童應有能力按壓噴槍，力求翻案；檢方則主張女童是否親生不影響判決，原審已審酌事證。

鄺男預計本月入監，他入監前驚覺女童非親生，主張原審誤認女兒是他親生影響判決，因此聲請再審，高雄高分院今開庭，鄺男辯護律師主張女童不是鄺男親生，但他仍盡扶養義務，並無傷害動機。另根據媒體報導畫面，女童事前曾拿噴槍吹動地面物品，可見她有能力握住噴槍，不會有台大醫院鑑定報告指的無法按壓情形。

法官詢問，「媒體報導能當新事證嗎」、「不是親生的也不足以動搖原判決，反而更有動機」、「再審要的是足以動搖原判決的新事證」。

今鄺男還攜帶一把「噴槍」出庭，指原審根據台大報告稱女童手指5.3公分，無法按壓噴槍，但依據經驗法則，按壓噴槍是由掌心握持，再以手指按壓，原審未計算掌心加手指長度，鑑定報告有疑慮，請准予再審。

不過，公訴檢察官反駁，指原審均有審酌相關事證，女童是否為鄺男親生，並不足以影響判決。

鄺姓男子2019年1月20日開車載女童，到高雄市左營區自由三路某加油站洗車，女童卻遭噴槍的高壓氣體灌破肺部，氣體栓塞致死，鄺被控以噴槍灌女兒，一審依過失致死判決1年10月，但二審依成年人故意對兒童傷害致死罪，重判鄺10年徒刑。