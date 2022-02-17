亞歷山大案初審勝訴 消基會嘆團訴制度

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】「牆壁後面的房間裡裝滿了亞歷山大訴訟案的資料！」消基會董事長黃怡騰17日表示，在為會員進行團體訴訟求償過程中，被告律師只要提出任何要求，提告方就需針對個別的帳單進行核對，導致訴訟程序相當冗長。消基會祕書長徐則鈺抗議，如果事實關係相當明確的案件，法院應考慮簡化檢驗流程。

焦土政策拖延程序

曾經是台灣最大健康休閒俱樂部品牌的亞力山大健康休閒俱樂部，2007年無預警倒閉，消基會替8千名以上的會員提出團體訴訟。官司纏訴14年，台北地院16日作出一審判決，亞歷山大、亞爵與君生活3家會館，共須賠償2.56億餘元，但創辦人唐雅君與銀行免賠，全案仍可上訴。

黃怡騰表示，亞歷山大團訴案之所以拖延14年才判決，最重要的因素是亞歷山大公司的律師使用「焦土策略」，在龐大的消費者資料中提出「對帳」、「程序」問題，試圖拖延訴訟進行。他指出，只要對造律師一句「要核對帳單」，就必須要翻箱倒櫃搜尋資料。他痛批，團體的訴訟制度還有相當大的改善空間，不僅不利於提告方，更是「累死了法官，浪費了法律資源」。

還沒到來的勝利

針對長達14年的訴訟流程，徐則鈺表示，這次亞歷山大團體訴訟的絕大部分時間都不是在法庭辯論，而是在會議室「理帳」。他說，因為團體訴訟牽涉大量消費者，整理起來相當繁瑣。他認為，如果是事實關係相關清楚（如亞歷山大確實有惡性倒閉），應允許簡化相關流程，讓消費者迅速獲得應有的保障。

義務律師團律師游開雄則指出，這次司法判決的結果差強人意，畢竟繳費給亞歷山大的客戶約有10萬人，但此次僅有8千多人獲判賠償。他指出，雖然這次台北地院公布了勝訴的宣告，但仍有些人被摒棄在外。

徐則鈺強調，法院的宣判還可上訴，尚須靜候後續的發展。他表示，要等敗訴的一方不再上訴且願意支付賠償後，消費者才有機會獲得賠償金。黃怡騰呼籲，「亞歷山大公司不要再上訴」，訴訟不僅浪費司法資源、程序再延後，更使消費者權益再度受損，指出「遲來的正義絕非正義」。

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