盜賣查扣毒品最貪調查官 上百愛馬仕、LV名牌包將法拍

調查局航基站前組長徐宿良被控和竹聯幫黑道張益祥掛勾，盜賣國家查緝的3萬顆一粒眠、524公斤K他命，不法獲利高達3億6000多萬元；桃園地院既先前裁定將法拍他們的「賓士悍馬」後，今再詢問徐其他上百個愛馬仕、LV等名牌包，勞力士名表等，徐均同意提前變價法拍。

據了解，徐宿良盜賣毒品案中，檢方除查扣賓士悍馬等名車，檢察官當初搜索徐基隆住家時，一開門見大量名牌包散落在地上，擺到連走路都會不小心踢到，豪奢程度可見一班。

桃園地院今開庭，受命法官提示起訴書附表中，多達上百項的精品包包，包括愛馬仕、LV、Chanel、Gucci、Prada及Dior等大量名牌精品包，還有勞力士等數十支名表，向徐宿良確認是他名下還是歸妻子李翠萍所有。

法官指出，因相關名牌包保管期間有毀損、減低價值之餘，因此詢問徐是否同意提前拍賣變價，徐宿良全數同意，也說包括名牌包、名表以及他的賓士車、高爾夫球組等，全數都願意由法院提前法拍。

另查扣清單中還有漫威電影英雄人物中、大型模型，有蜘蛛人、鋼鐵人、薩諾斯、浩克以及哥吉拉、星際大戰角色等等，徐表示，當時是買給兒子放在家裡當擺設用，但也同意全數提前變賣法拍，之後將由桃院委託民事執行處變價拍賣。

法院緊接再開延押庭，徐宿良表示沒有意見，徐的辯護人則起法院審酌，徐從去年3月底被收押至今近1年，相關證據已經確保、徐的財產均扣押，徐本身也坦承犯行，向法院懇請給予他交保機會。