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得入獄！竹縣議員陳栢維詐192萬助理費 判關3年6月定讞

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

新竹縣議員陳栢維以2名人頭助理詐領公費助理補助費192萬餘元，一審依利用職務詐取財物罪判刑3年6月，二審改依偽造文書罪判刑6月，被最高法院發回更審，更一審維持一審判決，仍判陳栢維3年6月徒刑；最高法院今駁回上訴，全案定讞，並通知檢方啟動防逃機制。

判決指出，陳栢維身為新竹縣議會第16、17屆議員，他2012年12月1日至2017年2月28日以離職公費助理向議會按月詐領補助費3萬元；又以另名陳姓男子名義，向議會按月詐領2萬5000元補助費，共計192萬餘元。

新竹地院一審依貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物罪判陳3年6月徒刑，褫奪公權3年；二審則認為陳僅犯使公務員登載不實罪改判6月徒刑，得易科罰金，被最高法院撤銷發回更審。

高院更一審認為，陳栢維雖在更一審時否認詐財，但根據卷證資料、證人證述及他在一審審理時自白，而不採信陳的說法，認為陳長期擔任民意代表，卻以人頭助理詐領助理薪資，有違選民託付，且詐領時間長，金額達192萬餘元，考量陳於偵查、一審時自白犯罪，且也沒有前科並繳回犯罪所得，維持一審判決，判陳3年6月徒刑。

最高法院今認為，雖然陳栢維事後否認犯行，但更一審已詳述採證認事、不採信陳辯詞的理由，陳上訴任意指摘原審違法，或單純爭執事實，或爭論不影響判決結果的枝節問題，難認符合上訴第三審的要件，駁回上訴，全案定讞。

陳栢維。圖／聯合報系資料照片
陳栢維。圖／聯合報系資料照片

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