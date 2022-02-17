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前議員韓良圻助理費貪汙起訴 韓世昱：助理法規不完善

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市5連霸前議員韓良圻涉嫌詐領助理費案，基隆地檢署今天偵結依違反貪汙治罪條例起訴，不法所得889萬元；建商索賄部分，因證據不足，韓良圻和現任議員兒子韓世昱父子都獲不起訴。韓世昱回應指出，感謝司法還他清白，但難過父未獲清白，批助理法規定義與制度的不完善被入罪。

前議員韓良圻被控利用人頭謊稱助理，自98至108年間涉嫌詐領助理費案，基隆地檢署今天偵結依違反貪汙治罪條例起訴，不法所得889萬元；至於建商索賄部分，因證據不足，韓良圻和現任議員兒子韓世昱父子兩人都獲不起訴。

韓世昱今天在臉書回應，很感謝司法還給他清白，沒有被起訴，他此時內心有如高山僻靜、深海沉世，很不解也很不捨難過的是為何家父依然未獲清白，助理法規定義與制度的不完善，怎能歸咎入罪無辜認真、善良、清廉又高票連任5的好民代，他堅信最終司法一定會還給家父清白。

韓世昱感謝公義不離不棄，在白天為雲柱遮護，當黑夜來臨就成為火柱發光照耀。這段期間遭受莫須有的不實指控，他、家兄與母親經常夜半相擁哭泣，相信夜再黑終會等到黎明。

前議員韓良圻助理費貪汙起訴，韓世昱：助理法規不完善。圖／韓世昱提供
前議員韓良圻助理費貪汙起訴，韓世昱：助理法規不完善。圖／韓世昱提供
前議員韓良圻助理費貪汙起訴，韓世昱：助理法規不完善。圖／韓世昱提供
前議員韓良圻助理費貪汙起訴，韓世昱：助理法規不完善。圖／韓世昱提供

基隆 司法 貪汙

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