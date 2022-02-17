快訊

北市某幼稚園27名師生集體「上吐下瀉」 班級緊急停課至21日

旅行社上架日本自由行 陳時中曝國門開放時機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園男喝醉PO文亂控警察收賄 侮辱公署廢除獲改判免訴

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園魏姓男子喝醉上網亂發文，在臉書平鎮人的社團寫下「平鎮宋屋派出所所長收紅包」，公然對警方不實指控收賄等，警方發現將他送辦，魏一審簡易庭被依侮辱公署判拘役30日，經魏上訴，合議庭以侮辱公署罪經立法院三讀刪除、總統公布，撤銷改判他免訴。

檢警調查，魏男2020年8月9日上網到臉書「我是平鎮人」社團，公開發表貼文稱「平鎮宋屋派出所所長收紅包教育？」「吐錢做善事不然你還是人嗎？」等文字，又分享到其他社群網站供不特定人觀覽，足以貶損平鎮分局之社會評價，經警方發現將他送辦。

警詢時，魏坦承發文但辯稱當時「喝醉了就隨便亂發」，檢方認為他踢文指摘對象具體、不實指控收賄內容明確，足以貶低該公署之社會評價，偵結依侮辱公署罪嫌將他向法院聲請簡易判決處刑。

桃園地院一審簡易庭認為，魏先前就有妨害公務前科，素行非良好，這次又單純喝醉就亂發文侮辱平鎮分局，損及警方執行公務的尊嚴，依侮辱公署罪判他拘役30日，得易科罰金。

魏男不服上訴，桃院二審合議庭指出，魏男行為後，刑法第140條經立法院2021年12月28日三讀通過，刪除同法第2項之處罰規定，並經總統於2022年1月12日公布、1月14日施行，侮辱公署罪依新法修正後，既已廢止其刑罰，應為免訴判決，經撤銷原判決，判處魏男免訴。

平鎮分局。記者曾健祐／攝影
平鎮分局。記者曾健祐／攝影

桃園 收賄

延伸閱讀

影／桃園男開車高速過彎不及撞分隔島 四輪朝天翻覆

影／民眾黨立委賴香伶 宣布參加桃園市長提名初選

桃園中小運今開賽 鄭文燦視察防疫、為選手鼓勵

角逐桃園市長初選 賴香伶自認兩優勢：非我莫屬

相關新聞

噴槍害死女童父提再審 法官問新證據？他辯我不是生父

高雄鄧姓女童遭空氣噴槍奪命案，女童父親鄺姓男子被依故意對兒童傷害致死罪重判10年定讞，但鄺男不服，入監前聲請再審，今高雄...

盜賣查扣毒品最貪調查官 上百愛馬仕、LV名牌包將法拍

調查局航基站前組長徐宿良被控和竹聯幫黑道張益祥掛勾，盜賣國家查緝的3萬顆一粒眠、524公斤K他命，不法獲利高達3億600...

得入獄！竹縣議員陳栢維詐192萬助理費 判關3年6月定讞

新竹縣議員陳栢維以2名人頭助理詐領公費助理補助費192萬餘元，一審依利用職務詐取財物罪判刑3年6月，二審改依偽造文書罪判...

放火燒了別人的東西刑度居然這麼高？律師：該法條違憲

《刑法》第175條規定，對自己物品放火，可處三年以下有期徒刑，對別人的物品放火，則可處一年以上七年以下有期徒刑。乍看之下，對別人的物品放火，刑度當然比對自己的物品放火來得高，哪有什麼問題？然而聲請法官在分析法條結構之後，竟還發現了不合理之處。讓我們來看看聲請法官怎麼說。

環團提告撤銷「觀塘工業區海岸利用許可」 法院判敗訴

中油第三天然氣接收站通過環評，而搶救大潭藻礁行動並未停止。環保團體2018年間向法院提告，依海岸管理法請求撤銷內政部核發...

屏東佳冬鄉長罹癌病逝 貪汙、彈劾、懲戒案也結案

65歲、連任兩屆的屏東縣佳冬鄉長龔日光，去年被查出辦理鄉內工程收受廠商數百萬元賄款，所涉貪汙案由屏東地院審理中，還被監察...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。