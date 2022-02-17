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桃園男喝醉PO文亂控警察收賄 侮辱公署廢除獲改判免訴
桃園魏姓男子喝醉上網亂發文，在臉書平鎮人的社團寫下「平鎮宋屋派出所所長收紅包」，公然對警方不實指控收賄等，警方發現將他送辦，魏一審簡易庭被依侮辱公署判拘役30日，經魏上訴，合議庭以侮辱公署罪經立法院三讀刪除、總統公布，撤銷改判他免訴。
檢警調查，魏男2020年8月9日上網到臉書「我是平鎮人」社團，公開發表貼文稱「平鎮宋屋派出所所長收紅包教育？」「吐錢做善事不然你還是人嗎？」等文字，又分享到其他社群網站供不特定人觀覽，足以貶損平鎮分局之社會評價，經警方發現將他送辦。
警詢時，魏坦承發文但辯稱當時「喝醉了就隨便亂發」，檢方認為他踢文指摘對象具體、不實指控收賄內容明確，足以貶低該公署之社會評價，偵結依侮辱公署罪嫌將他向法院聲請簡易判決處刑。
桃園地院一審簡易庭認為，魏先前就有妨害公務前科，素行非良好，這次又單純喝醉就亂發文侮辱平鎮分局，損及警方執行公務的尊嚴，依侮辱公署罪判他拘役30日，得易科罰金。
魏男不服上訴，桃院二審合議庭指出，魏男行為後，刑法第140條經立法院2021年12月28日三讀通過，刪除同法第2項之處罰規定，並經總統於2022年1月12日公布、1月14日施行，侮辱公署罪依新法修正後，既已廢止其刑罰，應為免訴判決，經撤銷原判決，判處魏男免訴。
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