桃園男喝醉PO文亂控警察收賄 侮辱公署廢除獲改判免訴

桃園魏姓男子喝醉上網亂發文，在臉書平鎮人的社團寫下「平鎮宋屋派出所所長收紅包」，公然對警方不實指控收賄等，警方發現將他送辦，魏一審簡易庭被依侮辱公署判拘役30日，經魏上訴，合議庭以侮辱公署罪經立法院三讀刪除、總統公布，撤銷改判他免訴。

檢警調查，魏男2020年8月9日上網到臉書「我是平鎮人」社團，公開發表貼文稱「平鎮宋屋派出所所長收紅包教育？」「吐錢做善事不然你還是人嗎？」等文字，又分享到其他社群網站供不特定人觀覽，足以貶損平鎮分局之社會評價，經警方發現將他送辦。

警詢時，魏坦承發文但辯稱當時「喝醉了就隨便亂發」，檢方認為他踢文指摘對象具體、不實指控收賄內容明確，足以貶低該公署之社會評價，偵結依侮辱公署罪嫌將他向法院聲請簡易判決處刑。

桃園地院一審簡易庭認為，魏先前就有妨害公務前科，素行非良好，這次又單純喝醉就亂發文侮辱平鎮分局，損及警方執行公務的尊嚴，依侮辱公署罪判他拘役30日，得易科罰金。