替醫師地下匯兌中國大陸所得回台 老董與保經涉銀行法被訴

曾任萬能國際控股公司董事長的單男與任職保險經紀人的凃男利用醫美醫師因在中國大陸執業、急需將酬金匯回的需求，向多名醫師推銷地下匯兌，又推出交付人民幣，在2至3個月後可享有年利率高於50%的匯兌優惠專案，涉犯銀行法，今被新北地檢署起訴。

檢調調查，凃男因從事保險經紀人，發現多數整形外科或醫美醫師有在中國大陸執業，急需透過管道將酬金匯回台灣，便與單男合謀，向有需求的醫師推銷人民幣匯兌方案，由單男提供資金、凃男負責招攬醫師換匯。

兩人又推出優惠匯兌方案，向客戶表示若先交付人民幣，待2至3個月後便可以換算超過年利率50%的優惠方式將人民幣兌換成台幣領回，自2019年6月起開始辦理地下匯兌，替8名醫師匯兌人民幣約280萬元，另以優惠匯兌方式替13名醫師匯兌，其中年利率最高高達102.40%。

2020年，兩人因資金問題發生延遲償還匯兌款項，有醫師向調查局、新北市中和警分局提出告訴，檢方發現兩人涉犯銀行法起訴，另針對部分匯兌款項延遲交付、被控涉及詐欺部分，檢方調查提告醫師是因向凃男購買醫療責任險，或透過同行介紹才與他熟識，應對凃男工作、經濟狀況有所了解，並已審酌對方信用、能力等風險，才與凃男換匯，認為凃男與單男並無客觀上使提告醫師陷於錯誤。