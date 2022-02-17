高雄警查獲護膚店 掃蕩人與人連結
高雄市警局新興分局持續掃蕩「人與人連結」，在前天下午5點多查獲前金區中華三路上某護膚會館違反從事色情性交易；警方帶回護膚店負責人邱姓男子，還有7名女服務生，及4名客人，警詢後依法送辦。
據了解，新興警分局日前獲報在中華三路上的某護膚會館，疑違法從事色情性交易，專案人員經過多日蒐證後向高雄地方法院聲請搜索票。
前天下午5點多時，員警先喬裝顧客進入，坐在店內的邱男（29歲）見時機不對，正要拿出控制器鎖上鐵門，被警方制止，另一邊埋伏在外的員警衝上樓，發現有2對男女還在包廂性交易、2名男子剛走出房門外。
警方調查，邱男以1800元媒介女服務生提供性交易服務，每次抽成900元。權案查扣營業所得1萬9200元、電磁門、臨檢燈遙控器、智慧型手機4支、店鋪帳冊等證物。
另外7名女服務生與4名男客依社會秩序維護法移請地方法院簡易庭裁處，負責人邱男依刑法妨害風化罪現行案逮捕，訊後移情高雄地檢署接續偵辦。
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