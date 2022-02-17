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高雄環檢警調查獲魚塭非法回填 800多坪填埋萬噸廢棄物

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導

高雄市環保局今年1月11日與橋頭地方檢察署、警政署保七總隊第三大隊、調查局高雄市調查處、環保署環境督察總隊南區大隊，到湖內區一魚塭地開挖，發現回填大量廢木材、廢塑膠、廢磚塊、廢大理石塊的營建混合廢棄物，及廢電路板、廢電纜線、溝泥等廢棄物。經循線追查，2月15日搜索一家綠能公司太陽能光電施作廠商等，其中太陽能光電施作下包廠商陳姓男子涉違反廢棄物清理法移送法辦。

環保局廢管科表示，湖內區一魚塭地有不肖業者以假藉設置地面型太陽能光電發電設施之需，實際回填大量事業廢棄物，經專案小組循線追查，太陽能光電施作下包廠商陳嫌利用受託回填魚塭地的機會，延攬廢棄物來源及載運司機，從去年7至9月中旬，從台南市內某不詳處所及其他營建工程工地，載運混有廢木材、廢塑膠、廢磚塊、廢大理石塊的營建混合廢棄物，到此魚塭地堆置回填，填埋面積約2800平方公尺、約840多坪，經估填埋廢棄物將近1萬噸、不法利得高達約1500萬元。

環保局表示，陳姓男子未經主管機關許可提供土地回填廢棄物及非法清除、處理廢棄物行為，違反廢清法第41條及第46條第3、4款，可處1年以上，5年以下有期徒刑，得併科罰金1500萬元以下，已移送地檢署偵辦。後續如果無證據保全必要，環保局將依廢棄物清理法第71 條規定函命行為人限期清理，同時請地檢署審酌實際清理情形，做為量刑依據，以督促行為人儘速清理。

高雄市環保局與檢調人員查察非法棄置。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局與檢調人員查察非法棄置。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局與檢調人員查察非法棄置。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局與檢調人員查察非法棄置。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局與檢調人員查察非法棄置。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局與檢調人員查察非法棄置。圖／高雄市環保局提供

廢棄物 高雄市

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