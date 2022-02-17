彎道闖紅燈挨罰1800騎士不服 法官認員警誤認撤罰

高雄蔡姓男子騎車行經翠亨北路，在原住民故事館前闖紅燈被警方舉發，挨罰1800元並記違規點數3點，蔡男不服稱他是「闖黃燈」，卻被員警告發，且員警站的位置距離路口130公尺，根本看不到號誌；法官根據周邊景物，發現員警站的位置確實有可能看不到號誌，判撤銷這張罰單。

判決指出，蔡男去年1月18日下午4時許，蔡男騎機車行經前鎮區原住民故事館前路口，剛行經路口沒多久就被前方員警攔下，稱蔡男「闖紅燈」，蔡男喊冤稱他是「闖黃燈」，但員警不採信，依規定告發並開罰1800元、記違規點數3點。

收到罰單的蔡男不服，提出行政訴訟爭權益，蔡男主張他行經路口時，號誌正好由綠轉黃，他加速通過停止線時還是「黃燈」，不能說他闖紅燈；且員警站的位置距離路口約130公尺，以他的角度根本看不到號誌，警方開罰無理，應該撤罰。

警方則拿出密錄器反駁，稱蔡男被攔停時，路口號誌已經變為紅燈，蔡男趁紅燈行駛一段距離才停下，員警是依法舉發。

高雄地院審理時，法官檢視影片及警方舉證照片，發現員警所站的位置為一處彎道，警方雖然看到蔡男趁紅燈通過路口，但無法辨識他是否在「黃燈」時，就已通過停止線；且依現場位置來看，如果蔡男在黃燈結束前通過停止線，即使燈號變為紅燈，仍應持續前進，不排除員警誤認。