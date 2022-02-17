18歲男放小額貸款 丟雞蛋、潑紅漆討債嗆殺全家遭訴

陳姓男子在臉書上張貼小額貸款訊息，以月息30至45％，四度借款給賴姓女子，共借10萬5千元，賴女實則拿到9萬餘元，並簽下借據和本票。最終賴女付不出利息，陳男傳訊威脅「真的會殺你、讓你全家死光光」更到賴女家門口丟雞蛋潑紅漆。士林地檢署偵結，依照重利、恐嚇罪嫌起訴。

起訴指出，2020年7月間，年僅18歲的陳姓男子在臉書上po出小額貸款訊息「最近日子都過得不錯，沒有要借是不是...」正好當時21歲的賴姓女子缺錢留言要借款，陳男與賴女聯絡見面，從7月26日至8月17日間，四度以每10天10分、每10天15分，也就是月息30％至45％，扣除第一期利息後，實際借給賴女9萬餘元，並讓賴女千寫借據和本票。

當年11月底，賴女已付不出利息，陳男用臉書massenger傳訊息給賴女「我真的會殺你」又用語音訊息飆罵三字經，恫稱「我現在去你家、有誰就殺人、你阿嬤在我就殺你阿嬤、我讓你全家死光光」、「你再匯給我3000這種芭樂數字...看到你我就砍你，看到你家養的兩隻吉娃娃，我也砍死」，12月初傳送賴女的戶籍地、居住地照片，甚至在12月3日凌晨2時許，涉嫌到賴女北投住家丟雞蛋、潑紅漆。