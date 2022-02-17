老翁直腸癌術後嘔吐出血身亡 醫院、醫師賠家屬79萬元

謝姓老翁2018年到馬偕醫院接受大腸直腸外科醫師梁偉雄手術，切除直腸腫瘤、關閉迴腸造口手術等，術後感染、大量出血，最終多重器官衰竭身亡，妻子和3名兒女提告求償，台北地方法院認為梁未盡術前說明義務，判馬偕醫院和梁應賠償79萬餘元，可上訴。

家屬主張，謝翁因罹患直腸癌，2018年5月到馬偕醫院求診，由梁擔任主治醫師，並接受直腸腫瘤切除、迴腸造口手術，術後評估癌細胞沒有擴散。

梁2019年1月8日替謝翁施行迴腸造口關閉手術，但術後謝翁腹痛、大便失禁、血便、嘔吐、發燒等，出現感染發炎症狀，未料梁沒有進一步檢查、治療，謝翁之後轉入加護病房，多次開刀止血，最終因多重器官衰竭身亡。

家屬認為，梁一再稱謝翁開刀一切正常，未將腸子病變異常告知家屬，隱匿重要醫療資訊，延誤謝翁治療，認為與謝翁死亡有因果關係，有醫療過失，要求馬偕醫院和梁賠償謝妻200萬元、3名兒女各100萬元，共計500萬元。

馬偕和梁抗辯，謝翁術後的症狀，都是大腸造口關閉後，大腸開始再使用的併發症，經支持療法多能獲得改善，且謝翁年紀大、因腎臟病變長期洗腎，造成凝血功能不好，身體出血機率增加，不易止血須大量輸血，更容易發生其他併發症。

院方認為，醫師手術及後續治療並無疏失，術前也有和病患、家屬解釋病情、說明手術風險和併發症等，家屬也簽署同意書，認為謝翁死亡和醫師治療沒有因果關係。

法院認為，謝翁是因關閉迴腸造口手術的術後感染併發症而死亡，併發症症難以避免，梁進行的手術、術前評估都符合醫療常規，沒有疏失。

判決指出，根據醫審會鑑定意見，關閉迴腸造口手術有傷口感染、吻合處破裂、出血等併發症，嚴重會導致死亡，雖死亡結果不常發生，但一發生會有嚴重後果，梁有說明義務，病患和家屬也有拒絕醫療的可能。