6旬翁持鐮刀砍殺弟弟 二審仍判5年10月

去年農曆大年初一，台南市官田區60歲的王姓男子受不了58歲弟弟長期敲撞其居所大門不堪其擾，因細故起口角，一氣之下竟持鐮刀追砍，導致弟弟頭、臉等部位多處刀傷，血流滿地，經送醫急救後脫離險境，一審認他犯殺人未遂被判5年10月徒刑，不服上訴，二審認原審認事用法並無違誤，罪責相當，駁回上訴。

檢警調查，王姓兩兄弟毗鄰而居，王男因認弟弟長期敲撞其居所大門不堪其擾，早已心生不滿，去年2月12日下午4時30分，在住處前馬路上，因細故與弟弟起口角，左手持鐮刀，以半跪姿將左腳跪壓在弟弟腰部，不顧其掙扎及以手肘抵抗，持鐮刀刺擊弟弟腹部、頭部。

過程中，弟弟曾以手抓住鐮刀掙扎、抵抗，路旁並有老婦人上前勸阻，王男仍揮右手撥開婦人，持續以身體壓制弟弟，令弟弟鬆手放開鐮刀後，持續持刀刺擊其腰、頭、頸部，路旁另老翁上前勸阻，他仍揮手撥開老翁，見弟弟側躺在地以右手護住頭部，又以雙腳跨在其身體兩側，舉刀刺擊其後頸，並以雙腳踹其腹部，致弟弟全身多處撕裂傷。

經路人見狀報警，警方趕抵現場，持盾牌向王男推擠，且喝令他放下該鐮刀後，立即將弟弟送醫救治，才倖免於難。

王男坦承不諱，一審依殺人未遂罪判處5年10月徒刑，認為太重，上訴二審。辯護人認王男犯罪罪之情狀顯可憫恕，請求合議庭再依刑法第59條規定減刑。

台南高分院合議庭認為，依王男行兇時所使用的鐮刀為銳器、其下手刺擊告訴人身體的部位也屬人體中的重要部位，及其知悉並預見持刀刺擊人體中的頭、頸、腹部，將對他人生命造成危害，卻仍持續不斷持刀刺擊等情形，認王男具殺害弟弟的不確定故意。

台南地院審酌王男與告訴人是兄弟及鄰居關係，因長期相處不睦，王男即一時衝動而持鐮刀砍殺弟弟，因而致弟弟受有臉部、肩膀、前臂、手部、手指等撕裂傷、腹壁擦傷，犯罪結果助長社會暴戾之氣，影響社會善良風俗甚鉅，並造成弟弟身心受創，且案發後迄今仍未與弟弟達成民事上和解，賠償其損失。惟念及王男犯罪後坦承犯行，且其犯罪動機是因不堪弟弟長期以撞門方式騷擾等一切情狀，量處5年10月徒刑。