男赴高雄市警局諮詢酒駕罰則 最後竟自爆是酒駕通緝犯

高雄41歲邱姓男子因酒駕被地檢署通緝，日前他慌慌張張踏入高雄市警局，被大門駐警攔下，急忙向員警詢問酒駕與易科罰金等問題，邱男後來自覺難逃，當場自曝被地檢署通緝，員警經比對邱男身分，確認他確實是通緝犯，還是酒駕累犯，警詢後被警方依規定解送至地檢署歸案。

警方調查，在北部租屋工作的邱男，因生計年節都未回到南部和家人過年，日前家人收到地檢署寄來傳票，但家中長輩不識字，不清楚邱男因酒駕未到案，直到日前邱男返家，才發現他已因酒駕案被高雄地檢署發布通緝。

日前邱男自稱不懂法律，慌忙踏入高雄市警察局，被大門駐警陳明和、戴秀芳攔下關心，邱男緊張地詢問酒駕罰則等問題，還重複確認酒駕是否得易科罰金，經過員警解釋，他自覺法網難逃，才自曝他去年因酒駕被法院判刑，因未到監服刑，而被地檢署通緝，才想說來警局諮詢是否得易科罰金。

警方後來透過電腦查詢，確認邱男為雄檢發布的通緝犯，且已屬於3次累犯，只是他並未因前幾次教訓心生警惕，還異想天開想用罰金了結，後來員警告訴他若是酒駕累犯，檢方多半不會再准予易科罰金，邱男才懊悔。