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環團提告撤銷「觀塘工業區海岸利用許可」 法院判敗訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

中油第三天然氣接收站通過環評，而搶救大潭藻礁行動並未停止。環保團體2018年間向法院提告，依海岸管理法請求撤銷內政部核發的「觀塘工業區海岸利用許可」。台北高等行政法院今日上午10點30分宣判，判決原告之訴駁回，可上訴。

第三天然氣接收站2018年8月間通過環評，而台灣蠻野心足生態協會及當地居民潘政忠、葉斯桂等7人，2018年向法院提起撤銷訴訟，請求依海岸管理法撤銷內政部核發的「觀塘工業區海岸利用許可」。

法院今年1月13日進行言詞辯論，環團開庭前舉行記者會。台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅指出，海岸管理法明確將海岸災害、文化資產等內容納入管理規範，因此承受海岸災害風險，且環境權、文化權與永續發展權確實遭受侵害的當地民眾，應有當事人適格。

蔡雅瀅說，此案為海岸管理法公布施行以來，首例撤銷海岸利用許可的行政訴訟，具有指標性意義。觀塘工業區預定地位於「自然海岸」，許可開發將造成自然海岸減少、藻礁生態系棲地及環境完整性遭破壞，無疑是違反該法「確保自然海岸零損失」、「優先保護自然海岸」、「保育珊瑚礁、藻礁、河口等敏感地區」等規定。

蠻野心足生態協會理事長陳憲政說明，海岸管理法規定，「對海岸生態環境衝擊，採取避免或減輕之有效措施」、「以最小需用為原則」，內政部核發的許可開發面積為95.4公頃，但觀塘工業區的開發計畫一路從232公頃縮減至23公頃，可見三接應有其他影響較小的替代方案，許可開發利用已違反法律原則。

中油第三天然氣接收站通過環評，而搶救大潭藻礁行動並未停止。環保團體2018年間向法院提告，依海岸管理法請求撤銷內政部核發的「觀塘工業區海岸利用許可」。台北高等行政法院今日上午10點30分宣判。圖／本報資料照。
中油第三天然氣接收站通過環評，而搶救大潭藻礁行動並未停止。環保團體2018年間向法院提告，依海岸管理法請求撤銷內政部核發的「觀塘工業區海岸利用許可」。台北高等行政法院今日上午10點30分宣判。圖／本報資料照。

觀塘 大潭藻礁 內政部

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