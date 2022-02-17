快訊

北市某幼稚園27名師生集體「上吐下瀉」 班級緊急停課至21日

旅行社上架日本自由行 陳時中曝國門開放時機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

留言美食網紅「斑馬媽媽」提建議 女被味全告獲不起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

北市一名林姓女子用網路帳號在Youtuber「斑馬媽媽」推薦的味全健康廚房純釀醬油影片底下留言，「沒信心，畢竟之前太黑心」等語，挨告加重誹謗及違反食安法。台北地檢署調查期間，雙方和解撤告，且林女是針對過去事件給予建議，日前給予不起訴處分。

檢方調查，林姓女子用Youtube帳號「亞侖and尚頡」在暱稱「斑馬媽媽」所發布使用味全食品工業公司生產的健康廚房經營純釀醬油的影片，留言「健康廚房（味全產品）實在沒信心，也不太相信它們標榜的驗證，畢竟之前太黑心，建議還是慎選代言」等文字。

事後，味全不滿提告林女留言提告刑法加重誹謗罪、食品安全法的散播有關食品安全的謠言或不實訊息罪。檢方調查階段，雙方已和解，加重誹謗罪部分林女獲撤告。

至於違反食安法部分，檢方認為，自2014年起，頂新集團旗下所屬的味全食品工業公司、正義公司所生產的食用油系列遭稽查出含有餿水油、廢食用油、回鍋油及飼料油等原料，遭衛福部食品藥物管理署等主管機關裁罰及檢調單位偵查。

並擴大成為我國食品安全衛生問題事件，各地皆發起拒買頂新集團所生產產品的抵制活動，堪認頂新集團旗下味全食品工業等公司生產劣質油供全民食用事件為公眾周知的事實。

檢方指出，而觀看林女留言內容，是表示「畢竟之前太黑心」，足見乃是針對過去曾發生的新聞事件，表達其對於味全生產產品的不信任，且給予「斑馬媽媽」選擇代言產品的建議，並非指稱味全所生產的健康廚房系列產品仍持續使用其他對人體有害的成分。

因此，與食品安全衛生法第46條之1的構成要件不符，且味全也同意達成和解，並同意本案對林女為簡式不起訴處分。檢方調查後，日前給予林女不起訴處分。

北市一名林姓女子用網路帳號在Youtuber「斑馬媽媽」推薦的味全健康廚房純釀醬油影片底下留言，「沒信心，畢竟之前太黑心」等語，挨告加重誹謗及違反食安法獲不起訴。本報資料照
北市一名林姓女子用網路帳號在Youtuber「斑馬媽媽」推薦的味全健康廚房純釀醬油影片底下留言，「沒信心，畢竟之前太黑心」等語，挨告加重誹謗及違反食安法獲不起訴。本報資料照

食品安全 食安

延伸閱讀

人vs.巨兔「呷菜大賽」！兔選手雙雙慘敗 網紅嗑1.5公斤生菜躺贏

網紅黃小玫為基隆量身創作 「24小時基隆」宣傳MV推出

偶像男團轉當網紅CEO 創業僅4個月營業額高達1億

奈良美智到台南三週胖五公斤 美食名單曝光這幾家討論最熱烈

相關新聞

噴槍害死女童父提再審 法官問新證據？他辯我不是生父

高雄鄧姓女童遭空氣噴槍奪命案，女童父親鄺姓男子被依故意對兒童傷害致死罪重判10年定讞，但鄺男不服，入監前聲請再審，今高雄...

盜賣查扣毒品最貪調查官 上百愛馬仕、LV名牌包將法拍

調查局航基站前組長徐宿良被控和竹聯幫黑道張益祥掛勾，盜賣國家查緝的3萬顆一粒眠、524公斤K他命，不法獲利高達3億600...

得入獄！竹縣議員陳栢維詐192萬助理費 判關3年6月定讞

新竹縣議員陳栢維以2名人頭助理詐領公費助理補助費192萬餘元，一審依利用職務詐取財物罪判刑3年6月，二審改依偽造文書罪判...

放火燒了別人的東西刑度居然這麼高？律師：該法條違憲

《刑法》第175條規定，對自己物品放火，可處三年以下有期徒刑，對別人的物品放火，則可處一年以上七年以下有期徒刑。乍看之下，對別人的物品放火，刑度當然比對自己的物品放火來得高，哪有什麼問題？然而聲請法官在分析法條結構之後，竟還發現了不合理之處。讓我們來看看聲請法官怎麼說。

環團提告撤銷「觀塘工業區海岸利用許可」 法院判敗訴

中油第三天然氣接收站通過環評，而搶救大潭藻礁行動並未停止。環保團體2018年間向法院提告，依海岸管理法請求撤銷內政部核發...

屏東佳冬鄉長罹癌病逝 貪汙、彈劾、懲戒案也結案

65歲、連任兩屆的屏東縣佳冬鄉長龔日光，去年被查出辦理鄉內工程收受廠商數百萬元賄款，所涉貪汙案由屏東地院審理中，還被監察...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。