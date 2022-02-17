留言美食網紅「斑馬媽媽」提建議 女被味全告獲不起訴

北市一名林姓女子用網路帳號在Youtuber「斑馬媽媽」推薦的味全健康廚房純釀醬油影片底下留言，「沒信心，畢竟之前太黑心」等語，挨告加重誹謗及違反食安法。台北地檢署調查期間，雙方和解撤告，且林女是針對過去事件給予建議，日前給予不起訴處分。

檢方調查，林姓女子用Youtube帳號「亞侖and尚頡」在暱稱「斑馬媽媽」所發布使用味全食品工業公司生產的健康廚房經營純釀醬油的影片，留言「健康廚房（味全產品）實在沒信心，也不太相信它們標榜的驗證，畢竟之前太黑心，建議還是慎選代言」等文字。

事後，味全不滿提告林女留言提告刑法加重誹謗罪、食品安全法的散播有關食品安全的謠言或不實訊息罪。檢方調查階段，雙方已和解，加重誹謗罪部分林女獲撤告。

至於違反食安法部分，檢方認為，自2014年起，頂新集團旗下所屬的味全食品工業公司、正義公司所生產的食用油系列遭稽查出含有餿水油、廢食用油、回鍋油及飼料油等原料，遭衛福部食品藥物管理署等主管機關裁罰及檢調單位偵查。

並擴大成為我國食品安全衛生問題事件，各地皆發起拒買頂新集團所生產產品的抵制活動，堪認頂新集團旗下味全食品工業等公司生產劣質油供全民食用事件為公眾周知的事實。

檢方指出，而觀看林女留言內容，是表示「畢竟之前太黑心」，足見乃是針對過去曾發生的新聞事件，表達其對於味全生產產品的不信任，且給予「斑馬媽媽」選擇代言產品的建議，並非指稱味全所生產的健康廚房系列產品仍持續使用其他對人體有害的成分。