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基隆前議員韓良圻詐助理費889萬起訴 兒子是現任議員均獲不起訴
基隆市前議員韓良圻被控利用人頭謊稱助理，自民國98至108年間涉嫌詐領助理費案，基隆地檢署今天偵結，依違反貪汙治罪條例罪嫌起訴，不法所得889萬元；至於建商索賄部分，因證據不足，韓良圻和現任議員兒子韓世昱父子兩人都獲不起訴。
基隆地檢署檢察官林秋田偵辦前議員韓良圻涉嫌詐領公費助理費案，今天偵查終結，依違反貪汙治罪條例利用職務上機會詐取財物罪，及刑法使公務員登載不實罪等罪嫌起訴韓良圻；另楊、簡姓人頭則涉刑法使公務員登載不實罪嫌起訴。
起訴書指出，韓良圻曾擔任基隆市第14至18屆議員，明知議員的公費助理補助費用均由基隆市議會編列預算支付，並非議員薪資的之一部分，亦非對議員個人實質補貼，而應屬於發給實際遴用助理財物。
檢方說，自98年8月起至108年1月止，利用未實質擔任其助理的楊姓、簡姓作為人頭，向議會申報擔任公費助理，按月向議會詐領公費助理薪資，致使議會不知情承辦公務人員為不實之登載，詐領889萬7109 元。
至於建商索賄部分，檢方指出，構成要件是藉勢藉端索賄讓被害人交付物，經查因證據不足，韓良圻和現任議員兒子韓世昱這部分都不起訴。
去年10月檢方發動搜索行動，5連霸前市議員韓良圻被控詐領助理費、索賄涉嫌貪汙，韓姓大兒子和接棒議員小兒子韓世昱也捲入，但3人都否認犯行。韓良圻被法院裁定收押，韓世昱30萬交保。韓世昱還在臉書貼文「守的雲開見月明」。
基隆地檢署接獲檢舉，韓良圻父子涉嫌藉工程與包商有不當金錢往來，另涉嫌詐領助理費，指揮調查人員分別前往父子服務處、議會辦公室、住處等5個地點搜索後，將韓良圻父子3人和簡姓、楊姓男子帶回偵訊。
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