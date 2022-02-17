台南安南區車流量大 警方交整2月車禍較去年同期減少

台南安南區除原有4大工業區，住宅建案持續增多，加上北外環工程如火如荼進行，交通流量大增。警方加強整頓交通，市警三分局今天統計，今年2月1日至13日，安南區交通事故共125件，較去年同期164件減少39件，下降約23%。

安南區近年發展迅速，除原設有台南科技、和順、總頭寮及新吉工業區外，住宅建案亦持續增多，加上商60商業區開發及北外環工程如火如荼進行，交通流量明顯增加。

市警三分局統計，今年2月1日至13日(含春節連續假期)，交通事故總計125件較去年同期164件，減少39件之多，下降約23%，連假期間亦未發生嚴重交通壅塞、死亡車禍事。另在取締酒後駕車部分計24件較去年15件，增加9件；在取締併排(臨時)停車、公車站牌10公尺內(臨時)停車部分計42件，較去年11件，增加31件。