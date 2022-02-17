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酒醉手臂刺青捕夢網 少女酒醒不認帳父親告師傅涉傷害
北市一名陳姓少女酒醉後在手臂上刺了一個大型捕夢網圖案，酒醒後覺得太醜，且沒同意刺青，由父親控告楊姓業餘刺青師傅涉嫌傷害罪。台北地檢署調查階段，雙方達成和解撤告，日前給予楊男不起訴處分。
檢方調查，陳女的父親指控，楊男於2020年11月12日晚間6點後，在台北市信義區松勤街55號的四四南村，免費幫酒醉的女兒在手臂上刺了一個大型捕夢網圖案。女兒酒醒後說並沒有答應刺青，而且圖案實在是過於醜陋，讓人無法接受。
父親指控，楊姓業餘刺青師是利用女兒酒醉意識不清的機會，逕自以不明工具為她刺青紋身，致右手前臂留有紋身圖案，因而幫女兒提告楊姓業餘刺青師傅涉嫌傷害罪。不過，檢察官調查期間，雙方達成和解撤告，因此日前給予楊男不起訴處分。
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