酒醉手臂刺青捕夢網 少女酒醒不認帳父親告師傅涉傷害

北市一名陳姓少女酒醉後在手臂上刺了一個大型捕夢網圖案，酒醒後覺得太醜，且沒同意刺青，由父親控告楊姓業餘刺青師傅涉嫌傷害罪。台北地檢署調查階段，雙方達成和解撤告，日前給予楊男不起訴處分。

檢方調查，陳女的父親指控，楊男於2020年11月12日晚間6點後，在台北市信義區松勤街55號的四四南村，免費幫酒醉的女兒在手臂上刺了一個大型捕夢網圖案。女兒酒醒後說並沒有答應刺青，而且圖案實在是過於醜陋，讓人無法接受。