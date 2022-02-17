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自己官司自己救 車禍肇逃判8月他聲請釋憲成功獲緩刑

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

男子吳俊興6年前開小貨車行經新北市泰山區明志路二段時，未保持安全間隔，貿然超越前方胡姓騎士的機車，兩車碰撞，胡人車倒地。吳沒有下車處理，還駕車逃逸，因後車駕駛人報警並提供行車紀錄器，吳才被逮。吳被依肇事致人傷害逃逸罪判8月徒刑定讞，檢察總長提非常上訴，台灣高等法院更一審今改判6月得易科罰金之刑，緩刑2年。

檢察總長提非常上訴，是因為大法官在2019年5月31日針對「駕駛人無過失及情節輕微之肇事逃逸案」作出釋字第777號解釋，認為1999年與2013年的刑法「肇事」語意不清，一般人不容易理解或預見，且刑度為1年以上7年以上徒刑，「樓地板」過低，宣告條文部分違憲。吳俊興就是促成777號解釋的3名聲請人之一。

當時的刑法規定，只要行為人有駕駛動力交通工具肇事致人死傷而逃逸的事實，即成立肇事逃逸罪，不管行為人有無肇事過失或離去的原因為何；也就是說，不管車禍責任在哪一方，「都要留在現場」。立法意旨是在處罰肇事後逃逸的駕駛人，以維護交通安全、加強救護，減少延誤就醫釀被害人死傷憾事。

大法官審查的客體包括1999年版刑法「駕駛動力交通工具肇事，致人死傷而逃逸者，處6月以上5年以下有期徒刑。」和2013年版規定「處1年以上7年以下有期徒刑」。若非駕駛故意或過失所致的事故，一般人難理解或預見是「肇事」，大法官認為條文文義不清，違反法律明確性原則；另外在刑度部分，大法官認為對情節輕微的個案來說，顯然過苛，罪刑不相當，違背憲法比例原則。

吳俊興曾有2次公共危險前科，2015年7月才執行完畢，但2016年4月17日早上他卻因開貨車超車而撞傷胡姓騎士，胡左肩、左手肘、左膝有擦傷、挫傷。胡未提告過失傷害，新北市警新莊分局追查後將吳移送新北地檢署偵辦，吳遭起訴。

吳表示，當時後方車輛鳴按喇叭，他向後看有看見騎士人車倒地，但他不知道有撞到機車，以為跟他無關。新北地院認為吳既已知道被害人摔倒，就應該留在現場、提供必要的救護或處置，但他卻逕自離去，衡量翌日吳就賠對方1萬5千元和解，被害人傷勢也不重，判8月徒刑，之後二、三審駁回上訴定讞。

高院更一審仍認定吳俊興犯肇事致人傷害逃逸罪，但改判他6月徒刑，得易科罰金，並諭知緩刑2年。

貨車駕駛吳俊興犯肇事致人傷害逃逸罪遭判刑8月定讞，他聲請大法官釋憲，促成釋字第777號解釋，最高檢察署檢察總長因此提非常上訴救濟。記者王宏舜／攝影
貨車駕駛吳俊興犯肇事致人傷害逃逸罪遭判刑8月定讞，他聲請大法官釋憲，促成釋字第777號解釋，最高檢察署檢察總長因此提非常上訴救濟。記者王宏舜／攝影

大法官 檢察總長

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