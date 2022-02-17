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12員工涉假交易真放貸 中華電信台南營運處損失上億
中華電信台南營運處陳姓科長等12人，自2016年起至2018年9月止，為達成企業客戶業務經營競賽績效，涉利用虛構的承攬契約，以假交易真放貸「過水交易」模式，非法將公司資金貸給10餘家業者，終因廠商無法如期還款，估計損失金額達1億3699萬多元，南檢昨天傳喚陳姓科長、吳姓股長及黃姓工程師及包商等12名被告，今晨諭令陳、吳及黃分分以50萬、10萬及10萬交保外，其餘均請回。
南檢指出，本案是中電信公司發現上情後主動向台南市調查處告發，市調處則報請檢察官錢鴻明指揮偵辦，專案小組昨天傳訊包括陳姓科長、吳姓股長及黃姓工程師，與外部業者共12名被告到案，搜索處所共計7處。
檢調調查，陳姓科長自2016年間起，為達成企業客戶業務經營競賽績效 ，以不合營業常規交易、非法將公司資金貸與他人及偽造文書不法行為，利用虛構的承攬契約，以假交易真放貸的「過水交易」模式，非法將公司資金貸與10餘家業者，致使公司承擔未能順利收款的高風險交易，終因廠商無法如期還款而遭受重大損害，初步估計中華電信公司因此損失金額總計1億3699萬3535元。
案經檢方漏夜偵訊，直至今天清晨4時，檢察官訊問後認陳姓科長、吳姓股長及黃姓工程師涉犯證券交易法的特別背信罪嫌重大，惟無聲請羈押的必要，分別諭知50萬元、10萬元及10萬元具保後請回，其餘被告則均請回。檢方指出，全案將由承辦檢察官持續深入追查。
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