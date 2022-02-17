星座專家白瑜上節目談前夫外遇 法官判她拘役25日

星座專家白瑜。記者王聖藜／攝影

星座專家白瑜在媒體揭露張姓前夫發生外遇，被控加重誹謗罪，白瑜否認犯罪，表示接受媒體訪問的目的是要分享婚姻觀、人生觀等，沒有誹謗前夫的犯意，台北地方法院審理，今天判白瑜拘役25日，得易科罰金2萬5000元。可上訴。

白瑜先前出庭時曾說，確實曾因前夫半夜接到女生電話與前夫爭執，但受訪的目的是要告訴天下的單親父母無論遇到什麼事，都可以靠自己的力量走出來；白瑜說，她想與張和解，因為之前的關係不錯，希望能以小孩子為重等，

白瑜認為，她原本跟張一起在IT公司工作，後來離職，她受訪單純是分享換工作的心路歷程，以及要如何結束過去重新再站起來，才是她受訪的真正目的。

不過，法院開庭時，白瑜張姓前夫的委任律師表示，感情的事與公益無關，媒體報導之後，張曾發存證信函禁止白瑜再討論私人的事，但白瑜還是上節目再談論。