立委呂玉玲被控咬傷林楚茵 雙方和解撤告獲不起訴

為審理監察院人事同意權案，藍綠兩黨於立法院再爆發衝突。民進黨籍立委林楚茵在一陣混亂中被國民黨籍立委呂玉玲咬傷手臂，傷口破皮、委由律師按鈴控告呂女涉強制、傷害罪。呂女也反控告，由於雙方合解撤告，台北地檢署今給予兩人均不起訴處分。

林楚茵2020年7月16日臉書貼出一張齒痕清晰的照片表示自己被呂玉玲咬傷。林楚茵說，國會議場如果只要比誰的拳頭大，誰的牙齒利，那麼何需人民來投票。

林楚茵表示，在議場一片混亂中，原本想協助其他綠委把呂玉玲拉開，但右手才伸出，就被一口咬住，且站在自己背後的藍委許淑華也伸手過來，所以臉也被抓花了，在掙扎中，胸口、後背都有抓傷。

林楚茵說，在被咬住不放的數秒鐘，許多媒體朋友在對面的記者席上，應該聽到自己淒厲的尖叫聲，應該很失態，但真的太痛了，到現在都還在平復心情。林表示，已經去醫院打了破傷風，感謝大家關心。

但呂玉玲反駁林楚茵的說法，並出示台大醫院診斷證明書，指出自己的右拇指下瘀血、左頸與左肩挫傷。國民黨團表示，當時呂玉玲遭綠委架離主席台，林率先向呂玉玲揮拳，並摀住呂的口鼻，呂為掙脫而發生衝突，絕非林指控呂故意襲擊一事。