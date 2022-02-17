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中市議員冉齡軒涉詐助理費遭聲押 丈夫5萬元交保

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

國民黨籍台中市議員冉齡軒疑「以少報多」涉嫌詐領助理費，台中地檢署檢察官昨兵分多路展開搜索及傳訊，帶回冉齡軒等23人調查，檢察官訊至今天凌晨，認定冉議員涉貪瀆重大，所涉是5年以上重罪，向台中地院聲請羈押禁見，由法官召開羈押庭。而冉議員的邱姓丈夫獲5萬元交保，其餘21人請回。中檢持續清查扣案相關帳冊，以釐清冉齡軒貪瀆金額多寡，

中檢表示，市議員冉齡軒疑「以少報多」詐領助理費，檢察官指揮調查員昨兵分多路前往台中市新社、東勢區搜索及傳訊，查扣電腦帳冊等物，帶回冉議員及她的丈夫邱男等23人，其中13人列為被告，10人列為證人。

檢察官訊至今天凌晨4時，認為冉齡軒涉犯貪污治罪條例第5條利用職務上機會詐取財物罪嫌重大，所犯為最輕本刑5年以上重罪，有事實足認有勾串共犯及逃亡之虞，認有羈押原因及必要性，向法院聲請羈押禁見。另冉的丈夫邱男以5萬元交保，餘請回。

國民黨籍台中市議員冉齡軒疑「以少報多」涉嫌詐領助理費，檢察官認冉議員涉貪瀆重大，向台中地院聲請羈押禁見，而冉議員的邱姓丈夫獲5萬元交保。圖／本報資料照
國民黨籍台中市議員冉齡軒疑「以少報多」涉嫌詐領助理費，檢察官認冉議員涉貪瀆重大，向台中地院聲請羈押禁見，而冉議員的邱姓丈夫獲5萬元交保。圖／本報資料照

檢察官 台中市

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