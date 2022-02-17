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60歲男5年2次酒駕遭罰分期不繳納 執行署扣押存款

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

法務部行政執行署屏東分署近日強力執行酒駕案件，60歲彭姓男子去年騎乘機車行經恆春鎮東門路，遭警察攔獲五年內第二次酒駕，開罰9萬元，彭在監理站辦分期只繳2期就不繳了，案件移送分署，彭仍不理會，分署發現彭郵局存款，核發扣押命令，將彭尚未繳清的7萬元罰鍰一口氣全部追到手。

屏東分署指出，潮州鎮60歲劉男，在2013、2014年間在高市騎機車，被警攔查5年內第2次及第3次酒駕，各開罰9萬元，共18萬，劉男拒不繳納，案件移送執行後，分署扣押存款與股份無著，多次通知劉到分署報告財產狀況，劉男也不到場，2018年分署遂查封劉座落潮州三筆土地持分，迫使劉親自出面來分署辦理分期，歷經三年18萬酒駕罰單，全數在在上周繳清入帳。

屏東分署表示，近2個月強力執行酒駕案件，使21名義務人全額繳清酒駕罰鍰，另外96名義務人也有部分清償，分署總計為國庫徵起178萬9004元的酒駕罰單。時值春酒旺季，屏東分署呼籲，汽機車駕駛人尊重用路人的生命權避免酒駕。

彭姓男子五年內兩次酒駕，開罰9萬元，分期後不繳，行政執行署屏東分署扣押存款，將剩下7萬元全數繳清。圖／屏東分署提供
彭姓男子五年內兩次酒駕，開罰9萬元，分期後不繳，行政執行署屏東分署扣押存款，將剩下7萬元全數繳清。圖／屏東分署提供

酒駕 屏東 罰單

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