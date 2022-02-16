快訊

獨／巴戈離世 方芳芳：他告訴我人生很短，但很幸福

獨／巴戈驟逝 哥巴箭：他過了一個開心年，走得很安詳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中華電信台南營運處傳弊案 南檢帶回12名被告漏夜偵辦

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

中華電信台南營運處傳出勞務承攬採購弊案，台南地檢署據報後，今天分赴台南營運處等7處地點搜索，帶回中華電信員工、包商等12名被告，並查扣相關事證，檢方指出，全案正漏夜偵辦中。

檢調調查，此勞務承攬採購弊案，涉及背信，因中華電信屬於上市公司，涉違反證券交易法等罪嫌，南檢指揮偵辦調查人員分赴台南等縣市，包括台南營運處等在內7處地點同步搜索，並帶回中華電信員工、包商等12名被告，進行偵訊，釐清相關案情。

隨後，中華電信也隨即在公司官網訊息專區公布此一消息，並強調此案係於2018年間該公司為維護權益主動提告的案件，但基於偵查不公開原則，公司不便透露具體細節，將全力配合後續司法調查，協助釐清相關涉案人員法律責任。

隨後，中華電信也隨即在公司官網訊息專區公布此一消息，並強調此案係於2018年間該公司為維護權益主動提告的案件。翻攝自中華電信官網
隨後，中華電信也隨即在公司官網訊息專區公布此一消息，並強調此案係於2018年間該公司為維護權益主動提告的案件。翻攝自中華電信官網

台南 中華電信

延伸閱讀

南檢偵辦中華電信採購弊案 搜索7處傳喚12人

千元有找5G吃到飽恐絕版 台灣之星999方案只到2月底

中華電信證實與Starlink進行交流 低軌道衛星網路服務今年內不會登台

影／中華電信拚5G 今年用戶衝30％滲透率

相關新聞

5立委貪瀆案今起輪流辯論 合議庭訂7月6日大宣判

被喻為立法院「最大弊案」的立委集體貪瀆案，今天起展開大辯論，首先登場的是國民黨立委廖國棟被控在SOGO經營權案中涉收賄7...

普悠瑪翻覆事故高院首開庭 司機員：已減速何來超速？

台鐵普悠瑪列車4年前在宜蘭出軌翻覆釀嚴重死傷，一審認為司機員尤振仲關閉自動防護系統、超速達140公里，是事故主因，犯後又...

中華電信台南營運處傳弊案 南檢帶回12名被告漏夜偵辦

中華電信台南營運處傳出勞務承攬採購弊案，台南地檢署據報後，今天分赴台南營運處等7處地點搜索，帶回中華電信員工、包商等12...

行刑式槍決嫌犯雖自首 宜檢籲請法院：勿因自首而減刑

去年10月19日凌晨發生在宜蘭市縣民大道與環市東路的「假車禍、真槍擊」命案 ，被告劉姓男子以行刑式槍殺羅男，手段兇殘，犯...

幫討債未果開槍傷人 他拒捕自戕變失明法院判決出爐

高雄市一名黃姓男子2020年因債務糾紛討債未果，朝王姓債務人右大腿開槍後逃逸，警方到黃男藏匿的民宅攻堅時，黃男卻朝自己頭...

靠「血統」就能取得原住民身分？ 憲法法庭4月1日解答

憲法訴訟法上路後首件開庭的「原住民身分法案」1月17日辯論終結，憲法法庭今公告將在4月1日下午4點宣示判決。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。