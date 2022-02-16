中華電信台南營運處傳弊案 南檢帶回12名被告漏夜偵辦

中華電信台南營運處傳出勞務承攬採購弊案，台南地檢署據報後，今天分赴台南營運處等7處地點搜索，帶回中華電信員工、包商等12名被告，並查扣相關事證，檢方指出，全案正漏夜偵辦中。

檢調調查，此勞務承攬採購弊案，涉及背信，因中華電信屬於上市公司，涉違反證券交易法等罪嫌，南檢指揮偵辦調查人員分赴台南等縣市，包括台南營運處等在內7處地點同步搜索，並帶回中華電信員工、包商等12名被告，進行偵訊，釐清相關案情。