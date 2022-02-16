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中華電信台南營運處傳弊案 南檢帶回12名被告漏夜偵辦
中華電信台南營運處傳出勞務承攬採購弊案，台南地檢署據報後，今天分赴台南營運處等7處地點搜索，帶回中華電信員工、包商等12名被告，並查扣相關事證，檢方指出，全案正漏夜偵辦中。
檢調調查，此勞務承攬採購弊案，涉及背信，因中華電信屬於上市公司，涉違反證券交易法等罪嫌，南檢指揮偵辦調查人員分赴台南等縣市，包括台南營運處等在內7處地點同步搜索，並帶回中華電信員工、包商等12名被告，進行偵訊，釐清相關案情。
隨後，中華電信也隨即在公司官網訊息專區公布此一消息，並強調此案係於2018年間該公司為維護權益主動提告的案件，但基於偵查不公開原則，公司不便透露具體細節，將全力配合後續司法調查，協助釐清相關涉案人員法律責任。
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