聽新聞
test
0:00 / 0:00
5立委貪瀆案今起輪流辯論 合議庭訂7月6日大宣判
被喻為立法院「最大弊案」的立委集體貪瀆案，今天起展開大辯論，首先登場的是國民黨立委廖國棟被控在SOGO經營權案中涉收賄790萬元案情，廖國棟今天出庭辯無罪，合議庭審理到晚間，訂全案7月6日上午宣判。
扣除午休時間，廖國棟從上午9時30分到晚上近7時都坐在法庭內，他堅稱為SOGO案出席東吳大學2019年12月18日的公司法修法鑑定公聽會，是基於陳情人太平洋流通公司前董事長李恆隆陳情所託而為，與收受賄賂無關，還稱是被國會辦公室主任丁復華所蒙蔽、陷害。
李恆隆出庭利用辯論庭的機會，重批經濟部商業司前司長李鎂等人核准太流公司增資登記違法，讓SOGO經營權移轉給遠東集團的創辦人徐旭東，不過，李承認送廖國棟賄款，李的律師團請合議庭對李減刑等。
同案出庭被告、「是知」公關公司總經理郭克銘、廖國棟的國會辦公室主任丁復華則對職務收賄罪認罪，同時向合議庭請求宣判緩刑或給予減刑寬貸。
今天庭訊結束之後，合議庭宣示全案訂於7月6日上午10時宣判，本周五合議庭還將傳喚涉案的國民黨立委陳超明、陳的助理梁文一出庭，下周三再傳喚時代力量黨前立委徐永明、趨勢民調公司總經理吳世昌出庭辯論。
此外，3月2日合議庭會傳喚民進黨立委蘇震清、蘇的國會辦公室主任余學洋，另於3月4日傳喚無黨籍立委趙正宇、趙的國會助理林家騏辯論收賄、違反稅捐稽徵法、貪汙財產來源不明等罪，全案辯論終結後，訂4個月後大宣判。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言