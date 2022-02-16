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5立委貪瀆案今起輪流辯論 合議庭訂7月6日大宣判

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

被喻為立法院「最大弊案」的立委集體貪瀆案，今天起展開大辯論，首先登場的是國民黨立委廖國棟被控在SOGO經營權案中涉收賄790萬元案情，廖國棟今天出庭辯無罪，合議庭審理到晚間，訂全案7月6日上午宣判。

扣除午休時間，廖國棟從上午9時30分到晚上近7時都坐在法庭內，他堅稱為SOGO案出席東吳大學2019年12月18日的公司法修法鑑定公聽會，是基於陳情人太平洋流通公司前董事長李恆隆陳情所託而為，與收受賄賂無關，還稱是被國會辦公室主任丁復華所蒙蔽、陷害。

李恆隆出庭利用辯論庭的機會，重批經濟部商業司前司長李鎂等人核准太流公司增資登記違法，讓SOGO經營權移轉給遠東集團的創辦人徐旭東，不過，李承認送廖國棟賄款，李的律師團請合議庭對李減刑等。

同案出庭被告、「是知」公關公司總經理郭克銘、廖國棟的國會辦公室主任丁復華則對職務收賄罪認罪，同時向合議庭請求宣判緩刑或給予減刑寬貸。

今天庭訊結束之後，合議庭宣示全案訂於7月6日上午10時宣判，本周五合議庭還將傳喚涉案的國民黨立委陳超明、陳的助理梁文一出庭，下周三再傳喚時代力量黨前立委徐永明、趨勢民調公司總經理吳世昌出庭辯論。

此外，3月2日合議庭會傳喚民進黨立委蘇震清、蘇的國會辦公室主任余學洋，另於3月4日傳喚無黨籍立委趙正宇、趙的國會助理林家騏辯論收賄、違反稅捐稽徵法、貪汙財產來源不明等罪，全案辯論終結後，訂4個月後大宣判。

立委廖國棟今天出庭辯論，到晚間結束。記者王聖藜／攝影
立委廖國棟今天出庭辯論，到晚間結束。記者王聖藜／攝影
太平洋流通公司前董事長李恆隆今天上午出庭，到晚間結束。記者王聖藜／攝影
太平洋流通公司前董事長李恆隆今天上午出庭，到晚間結束。記者王聖藜／攝影

廖國棟 收賄 SOGO

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