普悠瑪翻覆事故高院首開庭 司機員：已減速何來超速？

台鐵普悠瑪列車4年前在宜蘭出軌翻覆釀嚴重死傷，一審認為司機員尤振仲關閉自動防護系統、超速達140公里，是事故主因，犯後又無悔意、態度欠佳，依過失致死罪判4年6月徒刑；同遭起訴的台鐵機務處前副處長柳燦煌、綜合調度所前所長吳榮欽無罪。尤和檢方上訴，台灣高等法院今開庭，尤稱自己未超速，並指台鐵列車妥善率過低。

2018年10月21日，普悠瑪列車在宜蘭縣蘇澳新馬車站出軌翻覆，8節車廂呈Ｗ型嚴重扭曲，造成18人死亡、215名乘客輕重傷；有些遺體拼湊不全，親屬只能含淚捧著可能混雜他人遺體的碎肉返家火化。

宜蘭地檢署認定尤振仲（52歲）關閉列車自動防護系統ＡＴＰ並超速；柳燦煌（65歲）驗收普悠瑪時未測試ＡＴＰ遠端監視系統即投入營運；吳榮欽（62歲）沒有落實ＡＴＰ開關機制的監視義務，3人都有過失，依過失致死起訴。

宜院認為，柳燦煌召集技術人員參與審查，檢查測試項目非常多，因製造商提供文件疏漏，才未納檢「ＡＴＰ遠端監視系統」，與會專家和驗證單位也未發現，非他一人過失。吳榮欽在普悠瑪採購案中，只負責列車試運轉階段車輛行車調度，並未參與ＡＴＰ遠端監視系統「整備測試」，也難以認定有疏失。司機員尤振仲因ＡＴＰ故障誤判列車動力已切斷，擅自關閉ＡＴＰ卻未依規定重啟，又超速75公里，以約140公里高速駛入車站大彎道路段，是造成列車出軌翻覆主因。

尤振仲不滿被認定有罪而上訴，檢方則認為一審量刑過輕，且3名被告都有責任，也上訴。高院今行準備程序，尤否認犯罪，表示列車故障時有告訴調度員，他已經減速「何來超速？」也非貿然關閉ＡＴＰ，指刑事訴訟應要發現真實。

尤的律師賴彥傑表示，台鐵136輛傾斜式電聯車採購案爭議不斷，普悠瑪採用的空氣彈簧傾斜系統、ＡＴＰ不適合多急彎的北迴線，行政院的調查報告也提到台鐵沒有完善的培訓課程，尤的工作不包含維修車輛、排除故障，他要求更換車輛還遭拒，已盡注意義務。賴說，事發至今，尤也飽受壓力創傷。

賴彥傑聲請調查6項「相關資料」，檢察官則認為普悠瑪設計是否有瑕疵、台鐵訓練是否不足，與尤振仲「應注意而未注意」是兩回事，否則再好的車也會出車禍。法官則認為「相關資料」過於廣泛、不夠明確，要求律師再具狀補充說明。

今天有5名告訴人、訴訟參加人到庭，其中3人未表示意見，另2人則質疑車禍真相不明確、台鐵疏於善盡管理之責，也無法接受一審判決為何與宜蘭地檢署提出的報告不一樣，盼高院給被害家屬一個交代。