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催討酒駕滯繳罰鍰 行政執行署三個月追7800萬

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導
圖為法務部。記者王聖藜／攝影
圖為法務部。記者王聖藜／攝影

法務部行政執行署指示全國13個分署針對酒駕裁罰案件強力執行，行政執行署今天表示，截止今天為止，近3個月內共執行金額7882萬1850元，並查封土地779筆、建物165間、汽車71輛、機車33台。

執行署統計資料指出，自2021年11月15日起至今年2月16日為止，全國13分署動員2427人次，辦理酒駕裁罰專案執行，合計執行台幣7882萬1850元。

其中，查封義務人土地為779筆、建物165間、汽車71輛、機車33台，還會持續擴大執行，從嚴、從速辦理，以遏止酒駕行為。

行政執行署表示，為防制酒駕，立法院2021年1月24日三讀通過刑法、道路交通管理處罰條例等修正草案，增訂加重刑度、罰金限額等規定，署長林慶宗即指示全國13個分署應持續加強酒駕專案執行。

酒駕 法務部

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