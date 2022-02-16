票選檢察總長出爐 蔡清祥：會如實跟總統報告個人特質

檢察官協會辦理票選檢察總長活動，台灣高等檢察署檢察長邢泰釗獲最高票，其餘2至5名分別是最高檢主任檢察官蔡碧玉、法務部常務次長張斗輝、台灣高檢署主任檢察官朱兆民，台北地檢署檢察長林邦樑。

法務部長蔡清祥今天表示，謝謝所有檢察官支持檢協會所辦的檢察總長民選活動，這是基層檢察官反映他們的意見，會如實的來跟總統、院長報告。

蔡說，如果總統、院長有垂詢的時候，也會詳細地跟他們報告，包括各位候選人的特質、績效、辦案的態度，有沒有領導的氣質，都會如實跟長官報告。

至於檢察總長的提名的時間在何時？蔡清祥說，檢察總長提名這是總統的提名權，怎麼發動還是由總統府來決定，會尊重檢協會所辦理的基層投票結果，這是反映大家的意見。