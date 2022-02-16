公園醉漢愛闖全聯偷竊 這次偷排骨酥湯辯忘結帳
台北市一間全聯福利中心，1年多來多次遭62歲陳姓男子行竊，店員上月15日傍晚見陳又走進店內，隨後莫名離開，懷疑他又犯案，事後調閱監視器發現他偷走一包冷藏的排骨酥湯，便報警。警方通知陳到案，他辯稱是喝醉忘記結帳，警方不採信，依竊盜罪嫌送辦。
據了解，陳男無業，患有酒癮，長期在距離該全聯福利中心90公尺的公園喝酒，多次喝醉後，就跑到全聯偷東西。
上月15日傍晚6點多，酒醉的陳男又跑進全聯，行跡鬼祟，事後直接離開，34歲李姓店員懷疑他又偷東西，調閱監視器確認他偷走一包冷藏的排骨酥湯，打電話報警。
因陳已多次遭同一間派出所警員逮捕，警方根據身形、犯案手法，推測這次竊案又是陳所為，通知他到案。陳坦承犯行，辯稱自己喝醉，忘記結帳，警方不採信，將他依竊盜罪嫌送辦。
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