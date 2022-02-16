快訊

獨／巴戈離世 方芳芳：他告訴我人生很短，但很幸福

獨／巴戈驟逝 哥巴箭：他過了一個開心年，走得很安詳

公園醉漢愛闖全聯偷竊 這次偷排骨酥湯辯忘結帳

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

北市一間全聯福利中心，1年多來多次遭62歲陳姓男子行竊，店員上月15日傍晚見陳又走進店內，隨後莫名離開，懷疑他又犯案，事後調閱監視器發現他偷走一包冷藏的排骨酥湯，便報警。警方通知陳到案，他辯稱是喝醉忘記結帳，警方不採信，依竊盜罪嫌送辦。

據了解，陳男無業，患有酒癮，長期在距離該全聯福利中心90公尺的公園喝酒，多次喝醉後，就跑到全聯偷東西。

上月15日傍晚6點多，酒醉的陳男又跑進全聯，行跡鬼祟，事後直接離開，34歲李姓店員懷疑他又偷東西，調閱監視器確認他偷走一包冷藏的排骨酥湯，打電話報警。

因陳已多次遭同一間派出所警員逮捕，警方根據身形、犯案手法，推測這次竊案又是陳所為，通知他到案。陳坦承犯行，辯稱自己喝醉，忘記結帳，警方不採信，將他依竊盜罪嫌送辦。

台北市一間全聯福利中心多次遭陳姓公園醉漢偷竊，店員相當無奈。記者蔡翼謙／攝影
台北市一間全聯福利中心多次遭陳姓公園醉漢偷竊，店員相當無奈。記者蔡翼謙／攝影

竊盜 北市

延伸閱讀

高雄+3感染源待查 足跡遍及高鐵、餐廳、全聯、超商

他為全聯福袋6點排隊 疑惑怎沒人來：難道這間沒賣？

相關新聞

5立委貪瀆案今起輪流辯論 合議庭訂7月6日大宣判

被喻為立法院「最大弊案」的立委集體貪瀆案，今天起展開大辯論，首先登場的是國民黨立委廖國棟被控在SOGO經營權案中涉收賄7...

普悠瑪翻覆事故高院首開庭 司機員：已減速何來超速？

台鐵普悠瑪列車4年前在宜蘭出軌翻覆釀嚴重死傷，一審認為司機員尤振仲關閉自動防護系統、超速達140公里，是事故主因，犯後又...

中華電信台南營運處傳弊案 南檢帶回12名被告漏夜偵辦

中華電信台南營運處傳出勞務承攬採購弊案，台南地檢署據報後，今天分赴台南營運處等7處地點搜索，帶回中華電信員工、包商等12...

行刑式槍決嫌犯雖自首 宜檢籲請法院：勿因自首而減刑

去年10月19日凌晨發生在宜蘭市縣民大道與環市東路的「假車禍、真槍擊」命案 ，被告劉姓男子以行刑式槍殺羅男，手段兇殘，犯...

幫討債未果開槍傷人 他拒捕自戕變失明法院判決出爐

高雄市一名黃姓男子2020年因債務糾紛討債未果，朝王姓債務人右大腿開槍後逃逸，警方到黃男藏匿的民宅攻堅時，黃男卻朝自己頭...

靠「血統」就能取得原住民身分？ 憲法法庭4月1日解答

憲法訴訟法上路後首件開庭的「原住民身分法案」1月17日辯論終結，憲法法庭今公告將在4月1日下午4點宣示判決。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。