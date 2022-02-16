聽新聞
test
0:00 / 0:00
網傳性私密照影射高嘉瑜 刑事局：網友轉傳會觸法
民進黨立委高嘉瑜遭前男友林秉樞施暴、拍私密照，近期LINE流傳4張性私密照，影射女方是高嘉瑜，網紅「小玉」去年被查獲以深偽技術製作名人「換臉」色情影片，高也受害。刑事局提醒網友切勿轉傳相關影像避免觸法。
刑事局說，數位網路性別暴力嚴重侵害性隱私權及個人名譽，性私密影像散布網路，可能造成被害人永久心理傷害。
未經同意拍攝性私密影像，根據刑法315之1條妨害秘密罪，無故以錄音、照相、錄影或電磁紀錄竊錄他人身體隱私部位，最重判刑3年；轉傳或散布性私密影像，依刑法235條散布猥褻物品罪，散布、播送或販賣猥褻影像，最重判2年。
若散布或偽冒性私密影像造成名譽受損，違反刑法310條誹謗罪，意圖散布於眾而指摘或傳述足以毀損他人名譽之事，處2年以下徒刑。
刑事局建議情侶、夫妻或網友，不要因紀念或討好他人而拍攝性私密影像，避免影像外流，網友也不要轉傳，以免觸法。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言