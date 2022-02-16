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網傳性私密照影射高嘉瑜 刑事局：網友轉傳會觸法

聯合報 / 記者李奕昕／台北即時報導
近期LINE流傳4張性私密照，影射女方是民進黨立委高嘉瑜，刑事局提醒網友切勿轉傳避免觸法。圖／本報資料照
近期LINE流傳4張性私密照，影射女方是民進黨立委高嘉瑜，刑事局提醒網友切勿轉傳避免觸法。圖／本報資料照

民進黨立委高嘉瑜遭前男友林秉樞施暴、拍私密照，近期LINE流傳4張性私密照，影射女方是高嘉瑜，網紅「小玉」去年被查獲以深偽技術製作名人「換臉」色情影片，高也受害。刑事局提醒網友切勿轉傳相關影像避免觸法。

刑事局說，數位網路性別暴力嚴重侵害性隱私權及個人名譽，性私密影像散布網路，可能造成被害人永久心理傷害。

未經同意拍攝性私密影像，根據刑法315之1條妨害秘密罪，無故以錄音、照相、錄影或電磁紀錄竊錄他人身體隱私部位，最重判刑3年；轉傳或散布性私密影像，依刑法235條散布猥褻物品罪，散布、播送或販賣猥褻影像，最重判2年。

若散布或偽冒性私密影像造成名譽受損，違反刑法310條誹謗罪，意圖散布於眾而指摘或傳述足以毀損他人名譽之事，處2年以下徒刑。

刑事局建議情侶、夫妻或網友，不要因紀念或討好他人而拍攝性私密影像，避免影像外流，網友也不要轉傳，以免觸法。

高嘉瑜

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