貪瀆「白手套」遞90歲父親墨寶認罪 廖國棟仍否認涉貪

立委廖國棟被控收受太流公司前董事長李恆隆790萬元賄款，依職務收賄罪起訴。台北地院今天開辯論庭；行賄「白手套」是知公關公司總經理、廖的國會辦公室主任丁復華認罪、道歉，廖國棟仍不認貪汙，甚至稱聘用丁是督導不當。

合議庭今天傳喚廖國棟、丁復華、郭克銘以及太平洋流通公司前董事李恆隆，先證據提示，再檢辯辯論。

郭克銘偵查中已認罪，郭說，受李恆隆委託接下SOGO案後，相關判決幾乎研究到會背誦下來，但單純的感謝與行賄間的界線，卻搞模糊且誤踩了紅線；案子的發生讓他了解法律的規範，迄今19個月人雖不在牢籠，心卻無時不被囚禁。

郭克銘表示，他90歲的父親以毛筆幫他書寫了認罪、求情信遞給法官，想他到這把年紀還讓父親、妻子家人蒙羞，內心感覺難過，「我承認我錯了」，未來會加倍陪伴家人，請法官給他自新的機會。

丁復華也對「廖國棟收賄」認罪，並起身向法檯上的合議庭認錯。丁說，涉案後感到慚愧，「我錯了」，對國家、司法都感到對不起，雖然目前還在借貸度日，但希望合議庭能判他緩刑，他會支付金額給國庫。

李恆隆的辯論內容，不脫與失去SOGO舊事有關，但承認給錢。李說，太流從沒有要求遠東徐旭東增資，增資董事會的會議紀錄是不實紀錄，他失去經營權，政府是最大的金光黨，如果假文件可以登記成立公司，台灣就變洗錢天堂。

李恆隆說，SOGO經營權移轉前市值469億元，是以正式的計算方式估出來的，「徐旭東花了多少錢買？」他給立委賄款都認罪，但給的是血汗錢，他有送錢，但沒有侮辱台灣，只是對大是大非的問題看不下去。

廖國棟否認收賄，他辯稱，助理丁復華冒著他的名義在外收錢，他不知情，聘請丁復華是用人不周、用人不明、督導不當；廖說，一生忠於信仰，是靠個人努力才有今天的成就，還說案件偵查初身體不舒服、記憶思緒混亂，可能講了不利的說詞。

廖國棟辯說，被檢察官指控收賄790萬元部分，一開始就沒有期約、要求或約定，卻被檢察官說成有罪，他否認犯罪。

依檢方起訴資料，李恆隆因與遠東集團負責人徐旭東就SOGO百貨股權有爭議，希望藉由立委邀請相關部會業務報告、質詢、預算審查施壓經濟部，圖撤銷遠百公司對太流的增資案，以順利取回SOGO經營權。