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要坐牢！童仲彥詐領5萬助理補助費 判關3年10月徒刑

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導
童仲彥。圖／聯合報系資料照片
童仲彥。圖／聯合報系資料照片

金色力量黨主席童仲彥擔任台北市議員期間利用人頭詐領助理補助費，一審認定犯罪所得為12萬餘元，依貪汙治罪條例利用職務詐取財物罪判刑7年6月，二審認定詐得5萬餘元，改判3年10月徒刑，褫奪公權2年，最高法院今駁回上訴，全案定讞。

童仲彥童於2010年起擔任北市議員，依規定議員聘用公費助理的補助費，是由議會編列預算支付，非議員薪資，也不是實質補貼；童2011年11月1日至2012年2月29日明知沒有聘用蔡姓男子擔任公費助理，卻拿蔡的存摺、提款卡和身分證影本，指示其他助理製作蔡的聘書，誤讓台北市議會以為童每月3月薪資聘用蔡為助理，撥款12萬餘元。

台北地方法院依貪汙治罪條例利用職務詐取財物罪判童仲彥7年6月徒刑，褫奪公權4年，偽造文書罪部分判5月徒刑，得易科罰金。

台灣高等法院二審認為，童仲彥待補助款入帳後，再指示助理領出款項，支出他私聘助理的4個月薪資共7萬餘元和其他費用，扣除私聘助理薪資，法院認為他僅詐5萬餘元助理補助費，且他議員期間有從事選民服務，改判3年10月徒刑，褫奪公權2年，另偽造文書部分因撤回上訴而定讞。

童仲彥上訴，最高法院認為，二審已就如何認定童仲彥犯行，依卷內證據詳盡調查，且說明取捨證據、不採信童的說詞和認定犯罪的心證理由，認為二審認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回童的上訴，全案定讞。

童仲彥 北市

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