票選檢察總長出爐！台高檢邢泰釗552票獲最高民意

檢察總長江惠民任期將屆滿，檢察官協會辦理票選總長活動，台灣高等檢察署檢察長邢泰釗獲552票支持民意最高，票數居次的是最高檢主任檢察官蔡碧玉，蔡獲316張選票，票選結果將成為總統提名、法務部長推薦的參考。

除了狀元、榜眼外，第三高票的是法務部常務次長張斗輝，張獲294票支持，第四名是台灣高檢署主任檢察官朱兆民，朱獲選的票數為203票，台北地檢署檢察長林邦樑爆黑馬獲164票，成為第五高票。

其餘選票破百的有台中高分檢檢察長謝榮盛得票數105票；法務部政務次長陳明堂得票數127票；最高檢檢察官楊治宇得票數123票；最高檢檢察官朱朝亮得114票；最高檢檢察官周章欽得票109票；最高檢檢察官蔡瑞宗得135票。

檢協會表示，票選檢察總長活動由全體檢察官參與，一人最多5票，有投票權人1410人，領票人是1100人，投票率高達78％，1078張有效票；經統計選票結果，最高得票的推舉人選前5名為朱兆民、邢泰釗、林邦樑、張斗輝、蔡碧玉。

檢協會說，感謝全體檢察官的熱烈參與，彰顯檢察民主，表達檢察官團體對自己期望檢察總長人選的強烈聲音，深信透過票選推舉結果，將為法務部長蔡清祥、總統蔡英文正式提名檢察總長的重要參考。