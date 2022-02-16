前空軍防砲上校被控是共諜 更一審仍判無罪

前空軍防砲指揮部上校參謀長辛澎生，被指控遭中共軍方總政治部聯絡部吸收成為共諜，在台灣發展組織在台接觸高階軍職，替中共蒐集情報，辛澎生一審被依違反國家安全法判刑6個月，但二審改判無罪，最高法院去年10月撤銷發回，今更一審仍認為接受大陸人士招待不代表發展組織，仍判辛無罪。

空軍防砲指揮部是衛戍台灣空域的第一道防線，辛澎生於2008年11月退伍前擔任防砲指揮部的參謀長，但他被控在退伍前，就與中共統戰部門接觸，趁著赴韓國、印尼峇里島旅遊的機會，與中共總政治部聯絡部人員「趙明」（應為化名）見面，接受對方招待旅遊食宿。

判決指出，辛退伍後轉任旅遊業擔任領隊，2009年，辛澎生邀請軍中學弟謝嘉康（時任空軍防空砲兵第953旅上校旅長，獲不起訴），共同到泰國旅遊與「趙明」等人打小白球。

隔年7月，上海世界博覽會開幕，辛的女性友人楊昀庭招待辛到大陸旅遊，因謝嘉康有軍職身分未能成行，但謝的父母、妻子及子女仍與辛澎生同赴大陸旅遊，還收受「趙明」贈送的名貴酒類、紀念禮品等，費用均由楊昀庭支付。

同班人馬隔年由辛澎生召集，共赴馬來西亞旅遊，食宿同樣由中方人員招待，辛還要謝嘉康「不要想太多，不要踩紅線，這是原則」，但從馬來西亞歸國後，謝嘉康與妻子認為頻頻與大陸人士出遊不妥，回國後就婉拒楊昀庭等人邀約。

一審橋頭地院審理時，辛澎生坦承和謝嘉康出國旅遊，但辯稱不知道「趙明」有軍方背景，他接觸大陸人士只是普通生意人，每次出國也是自費，並沒有拿對岸金錢在台灣發展組織；但一審認定辛澎生與楊昀庭接受中國吸收，在台灣招募軍職人士試探軍情，依國家安全法判刑6月，得易科罰金。

他不服上訴，二審合議庭認為「趙明」雖是大陸人士，但是否具軍方背景，並無宴飲或旅遊照片可供佐證，不能僅憑他在餐會上吹噓是解放軍、總政人員，就認為他具軍職，因此不能證明辛澎生在台發展組織，因檢調無法證明「趙明」的真實身分，謝出國旅遊，並非辛主動邀約，二審改判無罪。

全案上訴後，經最高法院撤銷，發回高雄高分院重新審理，今辛澎生案更一審宣判，高雄高分院合議庭檢驗相關事證，仍認為辛澎生在台發展組織罪證不足，判辛及楊昀庭無罪。