砂輪機破壞娃娃機台 火光四射秒偷財物 賊偷14次遭羈押

48歲蕭姓男子涉嫌持砂輪機，破壞娃娃機台，火光四射後快速取走錢財，初估至少大台北地區連續犯下14起竊盜案，得手約20萬元，士林警分局趕在元宵節前拘提蕭男到案，依照加重竊盜罪嫌移送法辦，士林地檢署複訊後，向法院聲押獲准。

警方表示，農曆年前警方陸續接獲民眾報案車牌失竊，經深入追查發現竊嫌蕭男涉案，先偷走車牌懸掛在代步車輛，用以規避警方追緝，再持砂輪機至無人娃娃機店，破壞機台鎖頭，現場火光四射後，取走現金、零錢和機台內公仔物品等。

警方指出，蕭涉嫌加重竊盜遭移送法辦，檢方複訊後交保或請回，但蕭男不斷再犯，持續在台北、新北、桃園等地犯案，警方聯手追捕，士林、大同、內湖分局及刑大肅竊組組成專案小組，年節期間查出蕭男藏身處所，在元宵節前持拘票在新北市林口區拘提蕭男到案，並查獲犯案用衣物、砂輪機工具等。

經統計，蕭男至少涉犯12起娃娃機店竊案及2起住宅竊盜案，初估不法所得約20萬元，全案依加重竊盜罪嫌移送法辦，士檢複訊後認定危害治安甚鉅，向法院聲請羈押獲准。