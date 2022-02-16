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遭竊鳥籠心靈受創要6萬賠償 法官難認有何損失將其駁回

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市陳姓男子飼養鸚鵡的竹編鳥籠被人偷走憤而報警，警方循線查獲是名黃姓男子取走，依竊盜罪嫌將黃男送辦，也將鳥籠還給陳男；事後陳男請求精神慰撫金6萬元，但被法院駁回。法官認為被竊取的鳥籠，已還給陳男，既已回復損害發生前的原狀，損害已填補完畢，很難認為有什麼損害可言。

據了解，陳男與黃男原本就互相認識，去年7月5日上午黃男將陳男所有掛在樹上之竹編鳥籠（價值5百元）取走，陳男四處尋找沒有找到，於是報警，警方調閱監視系統循線將涉嫌拿走鳥籠的黃男帶回偵辦，也在附近清水祖師廟廚房旁邊找回鳥籠交還給陳男。

雖然鳥籠物歸原主，但是陳男認為黃男拿走竹編鳥籠的竊盜行為已令他身心靈精神受創，依損害賠償提起民事訴訟要求黃男給付6萬元精神慰撫金。

法官審酌，原告被侵害的權利是財產權，很難認為原告的人格法益有何遭受到重大侵害的情節，與請求精神慰撫金的要件不符，被竊取的鳥籠，已還給原告，既已回復損害發生前的原狀，損害已填補完畢，很難認為有什麼損害可言；本件訴訟，在法律上顯然沒有理由，因此不經言詞辯論，依民事訴訟法規定將其駁回。可上訴。

陳男聲稱遭竊鳥籠心靈受創要6萬元精神賠償，遭地院駁回。圖／資料照片
陳男聲稱遭竊鳥籠心靈受創要6萬元精神賠償，遭地院駁回。圖／資料照片

民事訴訟 竊盜

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