過年打天九牌「贏不少」 五股男興沖沖奔執行署繳罰鍰

56歲江男五年內兩度酒駕，被新北市府交通裁決處裁罰新台幣9萬元，因一直未繳納罰鍰被移送法務部行政執行署新北分署執行，查封繼承房產。江男昨天現身新北分署，向書記官稱「過年打天九牌贏了不少錢」，興沖沖繳清罰鍰，但不願透露贏了多少。

新北分署指出，從事工地臨時工的江男2018年7月4日傍晚，因無照騎車還酒駕被警方攔查；隔年他在工地小酌後又酒駕騎車返家，再度被警方攔查，並因五年內二度酒駕被新北市府開出9萬元罰緩。

江男因收入微薄無力繳納一直拖到案件2019年移送新北分署執行，行政執行官查扣其多家金融機構存款債權後，仍因江男沒有存款執行無著。

今年2月7日，行政執行官查封江男繼承母親的房產，江男才在昨天現身新北分署，自稱過年期間「打天九牌贏了不少錢」，興沖沖的準備繳清罰鍰，還強調「不是因為在意繼承房產被查封」，但他不願透露贏了多少錢。

新北分署呼籲民眾，切勿酒駕害人害己，如因交通違規受裁罰，也應盡速繳納或辦理分期繳納，以免遭受強制執行處分。