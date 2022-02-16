罵一句三字經遭勾脖、壓制在地 法院認警方強制力過當

桃園李姓男子違規擺攤被開單朝警方罵三字經、出腳踢踹，桃園地院一審簡易庭依傷害罪判他3月；二審合議庭勘驗密錄器發現，李脫口三字經就「立即」被員警勾住脖子、壓制在地，認定警方使用強制力過當有違刑訴法第90條，已非執行公務，撤銷改依侮辱公務員罪判李拘役50日，全案確定。

檢警調查，李男2020年6月28日早上在桃園區成功、民權路口擺攤，經桃園分局武陵派出所2名郭姓員警到場規勸，李不滿朝警方叫囂，員警開單後他還以三字經辱罵、出手腳攻擊，桃園地檢署從重依傷害罪嫌將李向法院聲請簡易判決處刑。

桃園地院一審簡易庭勘驗員警密錄器，發現李口出穢言被員警壓制在地，期間不斷掙扎揮拳踢腳，認為他動作顯非是為了傷害警方，應屬傷害的未必故意，依傷害罪判他有期徒刑3月，得易科罰金。

李男不服上訴，辯稱是因警察噴他口水，所以自己才罵三字經；桃園地院二審合議庭再度勘驗密錄器，發現員警見李擅自離去，朝他大聲說「你在不爽什麼」，李則回「你噴我」，可見員警應是勸導時誤將口水噴濺李臉上，隨即遭李以三字經辱罵。

另檢方認為李男有以手腳毆擊員警部分，合議庭發現，李男口出三字經後，郭姓員警就「立刻」以右手勾住他脖子，將李男壓制在地上，另一名員警也證稱，在壓制之前李男沒有任何抗拒的動作，是壓制後他才出腳。

合議庭指出，刑事訴訟法第90條規定，被告抗拒拘提、逮捕或脫逃者，得用強制力拘提或逮捕，但不得逾必要之程度，因此，僅有在被告抗拒逮捕或脫逃時，才能使用強制力逮捕。

合議庭審酌，李罵三字經被郭員依現行犯逮捕時，郭員未經任何預告就直接將他壓制在地施以強制力，李在遭壓制前也無任何抗拒逮捕或脫逃的動作，認定郭員逮捕李男的方式，違反刑事訴訟法第90條規定，也就等於非公務員「依法」執行職務，李自無構成妨害公務餘地。