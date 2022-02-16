胖達人9年前爆麵包用香精判賠金額縮減 小S誇好吃免賠

「胖達人手感烘焙」麵包店2013年爆出使用人工香精，站台的藝人小Ｓ也出面道歉，消費者文教基金會代逾千消費者提團體訴訟，向生技達人公司和前、後任負責人及小Ｓ求償。一審判生技達人和前後任負責人賠償897名消費者共538萬2千元，小Ｓ免賠；雙方皆上訴，台灣高等法院改判賠864人342萬8626元，說「好吃」的小Ｓ仍無須賠償。

胖達人手感烘焙店2010年起標榜「使用天然酵母、天然萃取香料、天然素材、絕無人工香精」，高價販賣麵包，2013年被香港部落客揭發使用人工香精，第一時間否認，結果被台北市衛生局戳破。

胖達人事後認錯道歉，提出賠償方案，但消費者認為被欺騙，消基會當年接受1060名消費者委託提團體訴訟，加計三倍懲罰性賠償金及精神賠償，總求償2566萬餘元。

台北地院認為胖達人麵包經北市衛生局、台北地檢署調查，確實不符廣告內容，消費者應有免於恐懼、獲得安心食用產品權利，消費者食用產品後擔心健康受損，但麵包吃下肚消化完畢，已無法回復原狀，加重消費者精神不安，造成消費者人格法益重大損害。北院認為麵包店原是莊鴻銘當老闆，生技達人公司成立入主後由莊鴻銘擔任負責人，後改由徐洵平負責，兩人及公司應負責期間不同，判莊賠償19萬2千元，莊鴻銘、生技達人公司連帶賠償474萬元，徐洵平、生技達人公司連帶賠償45萬元。

一審判決共有897名消費者獲賠，每人獲賠2千元，另加計兩倍的懲罰性賠償金，等於拿到6千元。此外，北院認為小Ｓ有出席胖達人開幕活動，但生技達人未將小Ｓ言論當作廣告，消基會也未證明有「薦證」效果，要求小Ｓ連帶賠償無理由。

高院則認為，消費者因不實廣告才購買胖達人產品，心理產生受騙、不健康的嫌惡感，胖達人麵包雖未達契約應提供的品質，但產品所添加的人工香料、商業酵母屬「合法可添加之物」，不致立即危害人體，因此每人得依民法請求慰撫金1000元。另考量生技達人公司的行為長達1年多，事後已賠償超過1億元，懲罰性賠償金應以1倍計算。

高院認定可獲賠的人數為864人，每人可請求等同價金財產上損害及每人1000元慰撫金，以及含財產上及非財產上相加總額1倍的懲罰性賠償金，因此公司應賠償財產上損害85萬313元、非財產上損害86萬4000元、懲罰性賠償金171萬4313元，合計342萬8626元，莊鴻銘、徐洵平須負連帶賠償責任。