不戴口罩飲酒遭罰6千 男拒繳罰款執行署依法扣存款抵償

雲林縣莿桐鄉王姓男子，因未戴口罩又連續2日在公告暫停使用的公共場所飲酒，被警方依傳染病防治法開單2張共6千元，王男遲遲未繳交罰款，遭雲林縣政府移送嘉義分署執行，執行人員至王男住處通知限期繳納，但王男仍不理會，嘉義分署於是強制扣押郵局存款抵償欠款。

嘉義分署表示，64歲王男於2020年11月間曾因為酒駕不能安全駕駛遭判刑入獄，服刑二個月後於2021年1月出獄。2021年4月台灣新冠肺炎疫情爆發造成疫情嚴峻之際，雲林縣政府公告，公園、綠地、廣場及綠帶附設附運動場所、體健設施、兒童遊戲設施、涼亭、廁所及類似休閒遊樂設施等，於同年5月22日起至6月14日止暫停使用。

王男於出獄後並未記取之前飲酒誤事之慘痛經驗教訓，在公告暫停使用公共設施期間，連續二天5月29日、30日在西螺鎮竹牡寺旁涼亭內，未戴口罩飲酒被依違反傳染病防治法開單告發2次，共裁罰6千元。但王男一再無視公眾安全行徑實不足取，嘉義分署即鎖定迅速貫徹執行。