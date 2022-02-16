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爆竹加20片美工刀片製成爆裂物 判7年2月
彰化縣黃姓男子在自家以爆竹、煙火紙管加上20片美工刀片綁在一起放進塑膠筒內製造成爆裂物，黃男雖辯稱自己沒想那麼多，只是基於好玩才做爆裂物，彰化地方法院仍依違反槍砲彈藥刀械管制條例判刑7年2月，併科罰金6萬元。
判決書指出，26歲黃男因毒品案被通緝，警方在2020年9月間到他住處，要將他追捕到案，卻在他3樓房內搜到他以土法製作的爆裂物，黃男以橡皮筋將6個爆竹煙火紙管綁在一起，並把爆引芯接在一起，再把20片尖銳美工刀都一起放進塑膠筒內製造成爆裂物。
黃嫌卻辯稱只是基於好玩才會製作爆裂物，法官認為，黃嫌製作的爆裂物均有留爆引芯，可以引爆內部火藥，又把美工刀片折拆成20個小刀片一起放入，一旦該塑膠筒被引爆，向外噴射，一定會對周遭人、物造成傷害，黃嫌已非單純使用市售爆竹做為娛樂、觀賞用。
判決指出，黃嫌有毒品、妨害秩序、詐欺、洗錢、竊盜、違反槍砲彈藥刀械管制條例等前科，素行不佳，顯見其漠視法紀，所製造的爆裂物放入大量刀片以增加爆裂物的殺傷力，對社會安全及民眾生命財產危險性甚高，其在警詢時更辯稱其無製造爆裂物之犯意，實無悔悟之心，因此將他重判7年2月，併科罰金6萬元。
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