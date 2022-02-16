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逼中風母泡60度熱水作為懲罰 繭居女遭起訴傷害致死罪

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

北市一名潘姓女子終日繭居，常因小事責罵中風母親，去年6月間，潘女命令母親坐進放高溫熱水的浴缸，事後發現母親沒生命跡象。台北地檢署檢察官會同法醫相驗，查出死者下肢脫皮紅腫，被活活燙死，今依傷害致死罪起訴她。

檢方調查，2021年6月9日，潘女因為老母沒有帶她去買DVD和公仔，與母親起爭執，潘女走到浴室將浴缸接滿熱水，命母親去浴室泡水做為懲罰，潘母雖然不願，但仍坐進浴缸，潘女則回到房裡繼續看金光布袋戲的DVD。

1、2個小時後，潘女到浴室察看，發現母親昏倒在浴室裡，沒有呼吸心跳。檢察官一看報驗的現場照片，死者是頭朝浴缸、腳朝門口俯臥地板，感覺情況不對勁，會同法醫前往相驗，發現死者腰部以下嚴重脫皮紅腫。

潘姓女兒聲稱事發當天，她在自己房內玩電腦，平常午餐都等母親準備，平常都晚上洗澡的母親，不知道為何，那天變成中午就去洗澡了，她只好吃了幾顆糖果繼續玩電腦。

最後解剖結果顯示，死者因身體大面積二度燙傷導致心因性休克，檢警二度回到案發現場履勘，根據浴缸內側留下的水漬高度及仍沾黏著的皮膚位置，放水模擬事發當天狀況。

水龍頭出水口溫度高達60多度，經接觸空氣冷卻後，在浴缸內仍有40多度，法醫判斷死者在這種水溫下，至少要浸泡5小時才會導致下肢嚴重燙傷。潘女否認犯意，堅稱只是要懲罰母親不聽話，但檢方認定潘女有傷害犯意，依法起訴。

北市一名潘姓女子終日繭居，常因小事責罵中風母親，去年6月間，潘女命令母親坐進放高溫熱水的浴缸，事後發現母親沒生命跡象。台北地檢署檢察官會同法醫相驗，查出死者下肢脫皮紅腫，被活活燙死，今依傷害致死罪起訴她。圖／本報資料照。
北市一名潘姓女子終日繭居，常因小事責罵中風母親，去年6月間，潘女命令母親坐進放高溫熱水的浴缸，事後發現母親沒生命跡象。台北地檢署檢察官會同法醫相驗，查出死者下肢脫皮紅腫，被活活燙死，今依傷害致死罪起訴她。圖／本報資料照。

檢察官 中風

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