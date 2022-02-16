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校長遭小三爆料始亂終棄 網友熱議是華燈初上？
嘉義縣山區某國小獲獎校長，遭外遇「小三」在臉書社群「爆料公社二社」爆料，以性愛照威脅，發千字文及LINE彼此親密對話截圖，控校長始亂終棄。校長發聲向妻子及學校道歉，校長請假，縣府教育處啟動調查。
大批網友留言熱議，有人挺小三、有人批小三，還有人批校長是渣男，有人以熱播劇集說，「在演華燈初上第四季嗎？」網友說，「既然決定分開，男的也為另一名女的，跟你開口分手，不好嗎？享受過程，不也是你要的嗎？男的都不可能為你離婚，還期待什麼?? 女人潚灑點，別一再被人看輕。」
「某校長利用職權給原po工作，剛開始說未婚跟原po上床，知道已婚後一樣上床，現在要求校長離婚扶正被拒，就有這篇文了」，「對方隱瞞已婚，配偶現在不能提告通姦了」，「公開就毀了、好像看小說一樣，好狂大爆料，由愛生恨，扶不了正就大家一起死！」
「八點檔的劇情，得不到毀了你」，「有老婆的男人就該保持距離還po上來，你只是讓大家知道，你是不甘願的小三而已 何必呢」，「就算一開始不知道對方有家室，但後來知道了，幹嘛還要在一起？」
「被偷拍性愛照片，妳自己又再傳裸露照片，到底問題在哪？！明知道他就是渣，有老婆還跟你在一起，想當然還會有小四小五啊！總結愛情果然是盲目的！這款欸妳吃的下去真是佩服」。「明知道他有老婆～坦白講，活該！小三敵不過老四與老五，他老婆最可憐，但也最穩坐，玩別人老公有多快樂，動了真心就有多傷心，貼出來就是想玉石俱焚，這男人更活該，貼文是耍狠了，但沒用的」。
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