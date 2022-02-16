聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／台南佛堂遭縱火奪7死 凶嫌反社會人格障礙改判無期
台南市玉井區真理佛堂前輩堂大前年12月遭縱火，釀7死2傷慘劇，一審認為曾男預謀縱火殺人，手段冷血殘酷且泯滅人性，還對犯行洋洋得意，判處死刑，二審改判無期徒刑，台南高分院合議庭指出，原審判處曾男死刑，但依兩公約施行法考量他自幼有嚴重社會心理障礙且治療不彰，即使不符合刑法第19條減免其刑規定，應避免對存在嚴重社會心理障礙者判處死刑。
另合議庭認為，曾男在犯後立即報案並非刻意藉此獲取自首減刑，且客觀上因此且於偵查機關及早查獲。
且曾男父母對被害人家屬損害修復，父母甚為自責，曾以直接或間接方式給付相關被害人一定數額的慰問金，或替被害清償國家給付罹難者家屬的補償金。
曾男在監所期間，配合監所的管理規定、教化措施，均有相當卷證可查，且反社會人格障礙症的人格疾患，可能期待日後醫藥科學進步而改善。
合議庭認為，綜合考量刑法第57條事由，以及4項有利被告量刑因子（罹患嚴重社會心理障礙且治療不彰，致影響其行為；自首行為雖不予減刑，但因客觀上有助於偵查機關及早查獲，仍應於犯後態度部分予以綜合考量而列為有利的量刑因子；被告家人對被害人家屬進行損害修復的補償，且部分死者之家屬並不堅持判處被告死刑；被告仍有預防再犯的可能性），合議庭決定撤銷改判無期徒刑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言