影／台南佛堂遭縱火奪7死 凶嫌反社會人格障礙改判無期

台南市玉井區真理佛堂前輩堂大前年12月遭縱火，釀7死2傷慘劇，一審認為曾男預謀縱火殺人，手段冷血殘酷且泯滅人性，還對犯行洋洋得意，判處死刑，二審改判無期徒刑，台南高分院合議庭指出，原審判處曾男死刑，但依兩公約施行法考量他自幼有嚴重社會心理障礙且治療不彰，即使不符合刑法第19條減免其刑規定，應避免對存在嚴重社會心理障礙者判處死刑。

另合議庭認為，曾男在犯後立即報案並非刻意藉此獲取自首減刑，且客觀上因此且於偵查機關及早查獲。

且曾男父母對被害人家屬損害修復，父母甚為自責，曾以直接或間接方式給付相關被害人一定數額的慰問金，或替被害清償國家給付罹難者家屬的補償金。

曾男在監所期間，配合監所的管理規定、教化措施，均有相當卷證可查，且反社會人格障礙症的人格疾患，可能期待日後醫藥科學進步而改善。