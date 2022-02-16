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影／台南佛堂遭縱火奪7死 凶嫌反社會人格障礙改判無期

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市玉井區真理佛堂前輩堂大前年12月遭縱火，釀7死2傷慘劇，一審認為曾男預謀縱火殺人，手段冷血殘酷且泯滅人性，還對犯行洋洋得意，判處死刑，二審改判無期徒刑，台南高分院合議庭指出，原審判處曾男死刑，但依兩公約施行法考量他自幼有嚴重社會心理障礙且治療不彰，即使不符合刑法第19條減免其刑規定，應避免對存在嚴重社會心理障礙者判處死刑。

另合議庭認為，曾男在犯後立即報案並非刻意藉此獲取自首減刑，且客觀上因此且於偵查機關及早查獲。

且曾男父母對被害人家屬損害修復，父母甚為自責，曾以直接或間接方式給付相關被害人一定數額的慰問金，或替被害清償國家給付罹難者家屬的補償金

曾男在監所期間，配合監所的管理規定、教化措施，均有相當卷證可查，且反社會人格障礙症的人格疾患，可能期待日後醫藥科學進步而改善。

合議庭認為，綜合考量刑法第57條事由，以及4項有利被告量刑因子（罹患嚴重社會心理障礙且治療不彰，致影響其行為；自首行為雖不予減刑，但因客觀上有助於偵查機關及早查獲，仍應於犯後態度部分予以綜合考量而列為有利的量刑因子；被告家人對被害人家屬進行損害修復的補償，且部分死者之家屬並不堅持判處被告死刑；被告仍有預防再犯的可能性），合議庭決定撤銷改判無期徒刑。

台南高分院指出，綜合罹患嚴重社會心理障礙且治療不彰等4項有利被告量刑因子等，合議庭決定撤銷改判無期徒刑。記者邵心杰／攝影
台南高分院指出，綜合罹患嚴重社會心理障礙且治療不彰等4項有利被告量刑因子等，合議庭決定撤銷改判無期徒刑。記者邵心杰／攝影

死刑 台南 縱火 補償金

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