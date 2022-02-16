亞力山大健身房倒閉 創辦人唐雅君免賠理由出爐

亞力山大健康休閒俱樂部2007年12月10日無預警倒閉，消費者文教基金會替8564名會員提團體訴訟，向亞力山大等公司求償約5.82億元，歷經14年審理時間，台北地方法院今判亞歷山大公司要賠1億8602萬餘元、亞爵公司要賠5728萬餘元、君生活公司要賠1292萬餘元，共計2億5624萬餘元，可上訴。

至於亞力山大創辦人唐雅君、胞妹唐心如則獲判免賠；台北地方法院指出，依照消基會提出的請求權讓與書、請求權讓與補正證明書，都沒有記載消費者有把對兩姐妹的損害賠償請求權讓與消基會，且消基會寄出的存證信函，收件人也只有亞歷山大、亞爵、君生活公司和收單銀行，並沒有唐雅君姊妹，因此認為向唐雅君、唐心如請求損害賠償沒有理由。

法院表示，亞歷山大、亞爵、君生活公司2007年12月10日歇業，至今仍未復業，並已解散或廢止登記，消費者只取得2007年12月10日前的服務，且會籍也陸續屆滿，認為3家公司不能依約提供消費者服務，有可歸責性，認為消費者請求損害賠償有理由。

另亞歷山大、亞爵、君生活公司2007年7月間已發生財務困難，無法再繼續借得款項，卻隱瞞大眾，故意以單日消費滿2萬元可抽獎的廣告方式招攬消費者，幫助公司解決財務困境，認為3家公司確實故意違反消保法，因此依規定2007年11月15日入會且單日消費滿2萬元的消費者，公司應依修正前消保法規定，計算、給付3倍懲罰性賠償金。

法院指出，消基會也對中國信託、花旗銀行、第一銀行等收單銀行請求賠償，但認為消費者是和亞歷山大、亞爵、君生活公司之間成立消費契約，並無事和收單銀行締約，銀行也非3家公司的履行輔助人，更沒有遴選、監督公司與消費者間的契約，認為請求無理由。

亞力山大健身中心創立於1982年，曾是台灣最大的連鎖健身俱樂部，會員人數高達上萬人；唐雅君、唐心如明知健身事業亞力山大公司虧損連連，面臨倒閉，地下錢莊到亞力山大各分店收現金，卻仍在2007年歇業前對外推出「亞力山大百萬好禮大放送」活動、「預付型」會員方案，以優惠價格廣收會員加入。