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「除髒狼計畫」殺愛慕人妻新歡18刀 已婚房仲判賠16萬餘元

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

房仲于維智不滿林姓男子糾纏女同事江秀美，拿藍波刀刺林18刀，林3個月後死亡，最高法院依殺人未遂罪判于9年8月徒刑定讞。民事部分，林的父母、妻子、2名子女求償共2480萬多元，台北地方法院今判于應賠償林妻16萬餘元，其餘請求駁回，可上訴。

于維智（59歲）2012年在不動產公司上班時，結識江女（44歲），雖愛慕她，但因知道都各有婚姻，因此以「兄妹」相稱。于稱呼江女「美妹」，江女則說「我怕你的付出得不到我的感情，所以我寧可你都不要做，因為怕傷害你」。

2020年初，于得知江女和曾在公司任職的林姓男子交往，且林常在上班時間約江女外出，他認為這樣會影響江女業績。去年4月11日，于罩上輕便雨衣、騎腳踏車到台北市莒光路林的住處附近等候，見林現身，以左手撐傘佯裝路人，右手拿藍波刀朝林的背部刺殺18刀，于隨後被捕。

檢警調查，于在江女收到林姓死者的威脅簡訊時，安慰江女「他真的找死」、「就這個月，忍耐點」、「我在做計畫，需要一些參考」、「計畫案叫除髒狼」。

林姓被害人短暫擔任過房仲，和江女有婚外情，離職後以開計程車為業，仍持續和江女保持聯繫。林被砍後，因本身有糖尿病和高血壓，13日併發急性心肌梗塞，事後又被醫院檢查出有肺動脈血栓，轉送台大醫院後於5月12日昏迷，7月6日家屬決定拔管。

刑事部分，最高法院依殺人未遂罪判于9年8月徒刑定讞，江女則和被害家屬和解，獲緩刑2年確定。民事部分，林的父母、妻子、2名子女求償共2480萬多元。

于維智。圖／聯合報系資料照片
于維智。圖／聯合報系資料照片

殺人 父母 台大醫院

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